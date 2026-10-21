Luksch Haustechnik setzt neue Maßstäbe in der Lehrlingsausbildung

Das Unternehmen mit der Firmenzentrale in Dorf an der Pram und zwei weiteren Standorten in Waizenkirchen und Echingen (Deutschland) kann sich aktuell über volle Auftragsbücher freuen. Vorbildlich ist das Unternehmen in der Lehrlingsausbildung. Mit dem „Team Future“ gelingt es dem Unternehmen, junge Menschen aus der Region für die verschiedenen Installationsberufe zu begeistern. „Wir kümmern uns vom ersten Tag an um unsere Lehrlinge. In klar strukturierten Ablaufplänen werden die jungen Menschen von Beginn an sowohl arbeitstechnisch als auch menschlich voll integriert“, betont Geschäftsführer Roman Luksch.

Das Unternehmen hat vor einigen Jahren unter dem Namen „Team Future“ mit einer umfangreichen Lehrlingsausbildung begonnen, nachdem es immer schwieriger geworden ist, junge Menschen für eine Ausbildung in den Bereichen Installation und Montage zu finden. Und diese Initiative trägt Früchte. Jedes Jahr werden seither von Luksch Haustechnik mindestens zwei Lehrlinge neu eingestellt.

Beim „Team Future“ werden die neuen Lehrlinge von erfahrenen Mitarbeitern unter ihre Fittiche genommen. Vom ersten Tag an wird ein Lehrlingsbuch geführt, um sicherzustellen, dass die neuen jungen Mitarbeiter eine optimale Ausbildung erhalten und in den richtigen Bereichen eingesetzt werden. Im Zuge der Ausbildung wird dann gemeinsam festgelegt, in welchem Arbeitsbereich die Lehrlinge eingesetzt werden. Da Luksch Haustechnik den gesamten Bereich der Installation und Wartung von Wärme-Wasser-Luft-Klima bei Einfamilienhäusern, Wohnungsgesellschaften, Gewerbe- und Industriekunden abdeckt, bieten sich umfassende Möglichkeiten der Spezialisierung.

Persönlichkeitsentwicklung durch externen Trainer

Darüber hinaus wird die Persönlichkeitsentwicklung der neuen jungen Mitarbeiter durch einen externen Trainer gefördert. An insgesamt zehn Tagen pro Jahr finden Schulungen in den Bereichen Rhetorik, Teambuilding, Verkauf, Handynutzung usw. statt. Auch die fachliche Ausbildung wie in der Schweißtechnik durch erfahrene Mitarbeiter aus dem Unternehmen kommt an diesen Tagen nicht zu kurz. An einer eigenen Installationswand können die Lehrlinge selbst Installationen theoretisch planen und in der Praxis umsetzen. Mit diesen Maßnahmen gelingt es Luksch Haustechnik, das Interesse der Jugendlichen zu wecken und den Bedarf an Lehrlingen abzudecken. „Es ist ganz wichtig, Lehrlinge aus der Region zu finden, die den Arbeitsplatz leicht zum Beispiel auch mit dem Fahrrad erreichen können und ihren Lebensmittelpunkt durch einen Arbeitsplatz in der Nähe nicht verändern müssen“, sagt Luksch über die Bedürfnisse der jungen Generation.

Luksch Haustechnik seit über 50 Jahren erfolgreich

Das Leistungsspektrum des Unternehmens ist umfassend und deckt die Bereiche Wärme-Wasser-Luft-Klima samt Planung durch eigene Mitarbeiter ab. Von der Installation von Neuanlagen über die regelmäßige Wartung bis zu Reparaturen erhält der Kunde alle durchzuführenden Arbeiten aus einer Hand, das spart Zeit und Geld. Auch Spezialaufträge im Ausland wie der Bäderumbau bei einem norwegischen Kreuzfahrtschiff, auf dem sich ausschließlich Eigentumswohnungen befinden und das alle Weltmeere bereist, werden von Luksch Haustechnik durchgeführt.



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