Metalltechniker ermittelten ihre Besten

Beim Landeslehrlingswettbewerb der Metalltechnik im WIFI Linz wurden kürzlich die besten Nachwuchskräfte in den zwei Teilkategorien Maschinenbautechnik und Stahlbautechnik/Schweißtechnik ermittelt. Insgesamt 9 Maschinenbautechniker und 15 Stahlbautechniker/Schweißtechniker stellten sich der Herausforderung. Neben einer theoretischen Prüfung mussten die Nachwuchs-Metalltechniker auch in einem anspruchsvollen Praxisteil ihr Können unter Beweis stellen.



In der Maschinenbautechnik ging der 1. Platz an Alexander Raidel, Kirchschlag, Lehrling in der Göweil Maschinenbau GmbH, Kirchschlag. Ihm am nächsten und auf Platz 2 kam Michael Lang, Wels, Sterner Werkzeugbau GmbH, Marchtrenk. Dritter wurde David Zechmeister aus Altheim, Faschang Werkzeugbau GmbH, Weng im Innkreis.

© cityfoto Die Sieger in Maschinenbautechnik mit Gratulanten (v. l.): Alois Hinterer, Bundes- und Landeslehrlingswart Metalltechnik, Alexander Raidel (1. Platz), Michael Lang (2. Platz), David Zechmeister (3. Platz), Landesinnungsmeister-Stellvertreterin Verena Majer

In der Kategorie Stahlbautechnik/Schweißtechnik ging der 1. Platz an Michelle Huber (Bild oben Mitte) aus Feldkirchen bei Mattighofen (Stockinger Bau GmbH, Lochen). Auf dem 2. Platz landete Felix Schmidseder (Bild oben, 2. v. l.) aus St. Marienkirchen bei Schärding, beschäftigt in der Primatech GmbH, St. Marienkirchen bei Schärding. Das Podest komplettierte Simon Peter Reischl (Bild oben, 2. v. r.), Marchtrenk, DAXNER GmbH, Wels.



Die Erst- und Zweitplatzierten werden Oberösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb am 9. und 10. Oktober in Vorarlberg vertreten.



Darüber hinaus gab es für die drei Erstplatzierten Gutscheine. Die beiden Sieger dürfen sich über je einen 200-Euro-WIFI-Weiterbildungsgutschein, einen 300-Euro-pluxee-Einkaufsgutschein, einen 300-Euro-Gutschein sowie ein Goody-Bag gesponsert von der Fa. Fronius sowie einen 150-Euro-Gutschein gesponsert von der Fa. Würth freuen. Die Zweiten erhielten je einen 100-Euro-WIFI-Weiterbildungsgutschein, einen 200-Euro-pluxee-Einkaufsgutschein, einen 200-Euro-Gutschein sowie ein Goody-Bag von Fronius und einen 100-Euro-Gutschein Sponsoring Fa. Würth. Für die Dritten gab es einen 50-Euro-WIFI-Weiterbildungsgutschein, einen 100-Euro-pluxee-Einkaufsgutschein, einen 100-Euro-Gutschein sowie ein Goody-Bag von Fronius und einen 50-Euro-Gutschein von Würth.

