Heimsieg für Oberösterreich

Von 11. bis 13. Juni fand in der REVA-Halle in Vöcklabruck der Bundeslehrlingswettbewerb der Maler, veranstaltet von der Landesinnung Oberösterreich, statt. Insgesamt stellten sich die 15 besten Nachwuchsfachkräfte aus ganz Österreich den anspruchsvollen Aufgaben. Als Wettbewerbsmotiv diente der Untere Stadtturm von Vöcklabruck, der von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern handwerklich präzise und gestalterisch überzeugend umzusetzen war.

© cityfoto Siegerin Sarah Zischka bei der Arbeit

Die Jury kürte die besten Leistungen — mit einem herausragenden Ergebnis für das Gastgeberbundesland: Sarah Zischka aus Hofkirchen an der Trattnach, Ausbildungsbetrieb BS Team Farbe GmbH, Hofkirchen an der Trattnach, sicherte sich mit klarem Vorsprung den 1. Platz und holte den Sieg nach Oberösterreich. Platz 2 belegte Sandra Röck aus der Steiermark, Ingrid Katzengruber aus Niederösterreich Platz 3. Komplettiert wurde der oö. Erfolg durch den 8. Rang von Fabian Fuchs aus Bad Leonfelden, Lehrbetrieb Malerei Stimmeder, Bad Leonfelden.



Große Freude über das Ergebnis zeigte bei der Siegerehrung in Gampern Landesinnungsmeister Christian Schütz: „Dieser Erfolg ist ein eindrucksvoller Beweis für die hervorragende Ausbildungsarbeit in Oberösterreich. Eine fundierte Ausbildung bildet die Basis für die Zukunft des Malerhandwerks.“ Er dankte den Teilnehmenden auch für den enormen Fleiß und die Motivation, die sie eindrucksvoll während Training und Wettbewerb unter Beweis gestellt haben. Auch der oberösterreichische Lehrlingsbeauftragte Daniel Zauner zeigte sich äußerst zufrieden: „Das intensive Training in den letzten Wochen hat sich voll ausgezahlt. Unsere Nachwuchskräfte haben großartige Leistungen gezeigt.“