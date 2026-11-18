Die Marek & Satran Handels OG ist ein Beschaffungs- und Importunternehmen, gegründet 2023 in Graz von Gabriel Marek (im Bild) und Stephan Satran. Seit März dieses Jahres hat das Unternehmen einen Sitz in der Linzer Tabakfabrik und ist auf Standortsuche. „Unser Ziel ist, zu wachsen mit einem eigenen Lager. Der Wirtschaftsstandort Oberösterreich mit seiner Infrastruktur spielt uns in die Karten“, sagt Geschäftsführer Gabriel Marek.

„Ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung und in Gesprächen mit Kunden hat sich die Beschaffungsproblematik ergeben. Daraus ist unsere Geschäftsidee entstanden. In unserem Fokus stehen vor allem KMU, die Industriekomponenten oder Handelsware zukaufen und eine verlässliche zweite Bezugsquelle suchen, ohne eine eigene Einkaufsabteilung aufbauen zu müssen. Wir beziehen großteils aus Asien, aber auch aus Ländern wie Tschechien, Türkei oder Polen, dort wo Glasfaserkomponenten hergestellt werden“, so Marek.

Netzwerk der WKO

„Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um deren Ziele und Herausforderungen zu verstehen und liefern konkrete Einsparungen. Das Einsparungspotenzial umfasst sowohl reduzierte Einkaufskosten als auch internen Aufwand für Verhandlung, Import und Zollabwicklung. Die Kunden teilen uns ihre Anforderungen, Mengen und Ziele mit, wir screenen die Möglichkeiten und identifizieren die optimalen Lieferanten weltweit. Dabei sind uns das Exportcenter der WKOÖ und die Außenhandelsorganisation der WKO mit ihrem Netzwerk und ihren Kontakten eine große Hilfe. Wir organisieren die Bemusterung in der geforderten Qualität, verhandeln, bestellen, importieren und verzollen die Ware vollständig und liefern. Zusätzlich unterstützen wir unsere Kunden auch beim Export“, beschreibt Marek seine Dienstleistung.

„Mittlerweile ist ein langjähriger Freund, Klaus Haas, der seit über sieben Jahren in Shanghai lebt und fließend Chinesisch spricht, mit an Bord und sichert uns durch seine Präsenz vor Ort direkten Zugang zu asiatischen Herstellern. Wir können dadurch für Unternehmen die gesamte Beschaffung aus Asien zum Fixpreis frei Haus und mit österreichischer Rechnung übernehmen. Als EU-Importeur tragen wir die rechtliche Verantwortung für Konformität und Produktsicherheit. Das gibt unseren Kunden Sicherheit und Klarheit über die geforderten Produkte und Lieferzeiten“, versichert Marek.

Nächstes Thema Klimaanlagen

Gestartet in den Bereichen Glasfaserkomponenten und Kabelführungen, beliefert Marek & Satran heute international tätige Unternehmen speziell im Glasfaser- und Photovoltaikausbau. „PV-Speicher sind aufgrund der fortgeschrittenen chinesischen Technologie sehr interessant für unsere Zielgruppe. Nächstes Thema sind Klimaanlagen“, ist Marek überzeugt.

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