Mit Freude am Handwerk zum Meistertitel
580 Absolventen erhielten bei der OÖ Gewerbe- und Handwerksgala ihre Meister- und Unternehmerbriefe
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WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte und dankte gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer den 580 Absolventinnen und Absolventen, die gestern Abend bei der großen „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ im Messezentrum Wels ihre Meister- bzw. Unternehmerbriefe entgegennahmen.
„Oberösterreich ist ein Land der Macherinnen und Macher – und unser Gewerbe und Handwerk sind der beste Beweis dafür“, unterstrich Landeshauptmann Stelzer. „Unsere Betriebe stehen für Qualität, Innovationskraft und echtes Können. Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus und sorgen für Wertschöpfung in allen Regionen unseres Landes. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind dieser Unternehmergeist, der Mut und die Tatkraft unserer Unternehmerinnen und Unternehmer besonders wertvoll“, so der Landeshauptmann. „Als Land Oberösterreich setzen wir alles daran, ihnen die besten Rahmenbedingungen zu bieten. Denn wir wollen, dass Oberösterreich auch in Zukunft ein starker Wirtschaftsstandort bleibt. Oberösterreich tut was!“
WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte den neuen Meistern und Befähigten: „Handwerk bedeutet immer Leidenschaft für die Arbeit und die Freude, zu sehen, was man selbst geschaffen hat. Diese Freude sehe ich bei allen, die heute ihre Meisterbriefe überreicht bekommen. All jenen, die selbst ein Unternehmen gründen oder übernehmen wollen, lege ich das Gründerservice der Wirtschaftskammer ans Herz“, so Hummer. Für Gründer wie Betriebsübernehmer hat die WKOÖ eine breite Palette an juristischem, steuerrechtlichem oder betriebswirtschaftlichem Rüstzeug im Angebot. „In einer persönlichen Beratung kann über die individuelle Situation jedes Gründers oder Übernehmers gesprochen werden. Gerade bei Familienunternehmen kann eine externe Beratung sehr hilfreich sein“, sagt die WKOÖ-Präsidentin.
Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, hob die duale Ausbildung als das Fundament fürs Selbständigwerden hervor. „Um unsere duale Ausbildung mit dem Meister- oder Unternehmerbrief als Krönung werden wir weltweit beneidet. Darauf können wir stolz sein“, so Redl.
Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, und WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer warben für den vor gut vier Jahren aus der Taufe gehobenen Meister-Alumni-Club (MAC), eine exklusive Plattform, die Meister und Befähigte branchenübergreifend vernetzt (Info: www.meisteralumni.at).
Zum Abschluss überreichten WKOÖ-Präsidentin Hummer, Landeshauptmann Stelzer, Spartenobmann Redl, Bundesspartenobmann Manfred Denk und Vertreter der Landesinnungen Meister- bzw. Unternehmerbriefe, Meistermedaillen, Meisternadeln und einen Meister-Alumni-Club-Schal an jene, die alle Module mit Auszeichnung abgelegt haben.
Ausgezeichnete aus Oberösterreich:
Anna Bachmair Niederneukirchen/Bez. LL Damenkleidermacher
Daniel Berger Offenhausen/Bez. WL Bodenleger
Selina Danner Hirschbach/Mkr./Bez. FR Massage
Maximilian Eckl Timelkam/Bez. VB Bestattung
Natalie Felder Zell/Pettenfirst/Bez. VB Lebens- und Sozialberatung
Anika Ganzenbacher-Waldl Laakirchen/Bez. GM Damenkleidermacher
Lisa-Marie Grösswang Vöcklabruck/Bez. VB Lackierer
Sascha Haring Laakirchen/Bez. GM Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker
Andreas Höller Lasberg/Bez. FR Tischler
Roland Innerlohinger Pöndorf/Bez. VB Überlassung von Arbeitskräften
Lena Kamesberger Roitham/Bez. GM Konditoren
Eva-Maria Kienast Enns Lebens- und Sozialberatung
Sarah Kniewasser Gmunden/Bez. GM Bildhauer
Florian Reiter Lasberg/Bez. FR Kraftfahrzeugtechnik
Valentin Lengauer Leonding/Bez. LL Bodenleger
Matthias Meier Hinzenbach/Bez. EF Gärtner
Isabella Nöger Ottnang/Bez. VB Gärtner
Markus Prammer Traberg/Bez. UU Kraftfahrzeugtechnik
Lea Reithmeier Laakirchen/Bez. GM Damenkleidermacher
Kevin Schiefermayer Grieskirchen/Bez. GR Lüftungstechnik
Lisa Marie Schögl Altmünster/Bez. Gm Konditoren
Helmut Stabauer Frankenmarkt Getreidemüller
Anna Maria Wedekin Gmunden/Bez. GM Konditoren
Joanna Widerna Linz/Bez. LS Konditoren