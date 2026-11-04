Mit Freude am Handwerk zum Meistertitel

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte und dankte gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer den 580 Absolventinnen und Absolventen, die gestern Abend bei der großen „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ im Messezentrum Wels ihre Meister- bzw. Unternehmerbriefe entgegennahmen.



„Oberösterreich ist ein Land der Macherinnen und Macher – und unser Gewerbe und Handwerk sind der beste Beweis dafür“, unterstrich Landeshauptmann Stelzer. „Unsere Betriebe stehen für Qualität, Innovationskraft und echtes Können. Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus und sorgen für Wertschöpfung in allen Regionen unseres Landes. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind dieser Unternehmergeist, der Mut und die Tatkraft unserer Unternehmerinnen und Unternehmer besonders wertvoll“, so der Landeshauptmann. „Als Land Oberösterreich setzen wir alles daran, ihnen die besten Rahmenbedingungen zu bieten. Denn wir wollen, dass Oberösterreich auch in Zukunft ein starker Wirtschaftsstandort bleibt. Oberösterreich tut was!“



WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte den neuen Meistern und Befähigten: „Handwerk bedeutet immer Leidenschaft für die Arbeit und die Freude, zu sehen, was man selbst geschaffen hat. Diese Freude sehe ich bei allen, die heute ihre Meisterbriefe überreicht bekommen. All jenen, die selbst ein Unternehmen gründen oder übernehmen wollen, lege ich das Gründerservice der Wirtschaftskammer ans Herz“, so Hummer. Für Gründer wie Betriebsübernehmer hat die WKOÖ eine breite Palette an juristischem, steuerrechtlichem oder betriebswirtschaftlichem Rüstzeug im Angebot. „In einer persönlichen Beratung kann über die individuelle Situation jedes Gründers oder Übernehmers gesprochen werden. Gerade bei Familienunternehmen kann eine externe Beratung sehr hilfreich sein“, sagt die WKOÖ-Präsidentin.



Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, hob die duale Ausbildung als das Fundament fürs Selbständigwerden hervor. „Um unsere duale Ausbildung mit dem Meister- oder Unternehmerbrief als Krönung werden wir weltweit beneidet. Darauf können wir stolz sein“, so Redl.



Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, und WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer warben für den vor gut vier Jahren aus der Taufe gehobenen Meister-Alumni-Club (MAC), eine exklusive Plattform, die Meister und Befähigte branchenübergreifend vernetzt (Info: www.meisteralumni.at).



Zum Abschluss überreichten WKOÖ-Präsidentin Hummer, Landeshauptmann Stelzer, Spartenobmann Redl, Bundesspartenobmann Manfred Denk und Vertreter der Landesinnungen Meister- bzw. Unternehmerbriefe, Meistermedaillen, Meisternadeln und einen Meister-Alumni-Club-Schal an jene, die alle Module mit Auszeichnung abgelegt haben.





Ausgezeichnete aus Oberösterreich:

Anna Bachmair Niederneukirchen/Bez. LL Damenkleidermacher

Daniel Berger Offenhausen/Bez. WL Bodenleger

Selina Danner Hirschbach/Mkr./Bez. FR Massage

Maximilian Eckl Timelkam/Bez. VB Bestattung

Natalie Felder Zell/Pettenfirst/Bez. VB Lebens- und Sozialberatung

Anika Ganzenbacher-Waldl Laakirchen/Bez. GM Damenkleidermacher

Lisa-Marie Grösswang Vöcklabruck/Bez. VB Lackierer

Sascha Haring Laakirchen/Bez. GM Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker

Andreas Höller Lasberg/Bez. FR Tischler

Roland Innerlohinger Pöndorf/Bez. VB Überlassung von Arbeitskräften

Lena Kamesberger Roitham/Bez. GM Konditoren

Eva-Maria Kienast Enns Lebens- und Sozialberatung

Sarah Kniewasser Gmunden/Bez. GM Bildhauer

Florian Reiter Lasberg/Bez. FR Kraftfahrzeugtechnik

Valentin Lengauer Leonding/Bez. LL Bodenleger

Matthias Meier Hinzenbach/Bez. EF Gärtner

Isabella Nöger Ottnang/Bez. VB Gärtner

Markus Prammer Traberg/Bez. UU Kraftfahrzeugtechnik

Lea Reithmeier Laakirchen/Bez. GM Damenkleidermacher

Kevin Schiefermayer Grieskirchen/Bez. GR Lüftungstechnik

Lisa Marie Schögl Altmünster/Bez. Gm Konditoren

Helmut Stabauer Frankenmarkt Getreidemüller

Anna Maria Wedekin Gmunden/Bez. GM Konditoren

Joanna Widerna Linz/Bez. LS Konditoren





