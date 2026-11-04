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Meisterfeier 2026
© Cityfoto

Mit Freude am Handwerk zum Meistertitel

580 Absolventen erhielten bei der OÖ Gewerbe- und Handwerksgala ihre Meister- und Unternehmerbriefe

Lesedauer: 3 Minuten

Aktualisiert am 04.11.2026

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte und dankte gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer den 580 Absolventinnen und Absolventen, die gestern Abend bei der großen „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ im Messezentrum Wels ihre Meister- bzw. Unternehmerbriefe entgegennahmen. 
 
„Oberösterreich ist ein Land der Macherinnen und Macher – und unser Gewerbe und Handwerk sind der beste Beweis dafür“, unterstrich Landeshauptmann Stelzer. „Unsere Betriebe stehen für Qualität, Innovationskraft und echtes Können. Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus und sorgen für Wertschöpfung in allen Regionen unseres Landes. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind dieser Unternehmergeist, der Mut und die Tatkraft unserer Unternehmerinnen und Unternehmer besonders wertvoll“, so der Landeshauptmann. „Als Land Oberösterreich setzen wir alles daran, ihnen die besten Rahmenbedingungen zu bieten. Denn wir wollen, dass Oberösterreich auch in Zukunft ein starker Wirtschaftsstandort bleibt. Oberösterreich tut was!“
 
WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte den neuen Meistern und Befähigten: „Handwerk bedeutet immer Leidenschaft für die Arbeit und die Freude, zu sehen, was man selbst geschaffen hat. Diese Freude sehe ich bei allen, die heute ihre Meisterbriefe überreicht bekommen. All jenen, die selbst ein Unternehmen gründen oder übernehmen wollen, lege ich das Gründerservice der Wirtschaftskammer ans Herz“, so Hummer. Für Gründer wie Betriebsübernehmer hat die WKOÖ eine breite Palette an juristischem, steuerrechtlichem oder betriebswirtschaftlichem Rüstzeug im Angebot. „In einer persönlichen Beratung kann über die individuelle Situation jedes Gründers oder Übernehmers gesprochen werden. Gerade bei Familienunternehmen kann eine externe Beratung sehr hilfreich sein“, sagt die WKOÖ-Präsidentin.
 
Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, hob die duale Ausbildung als das Fundament fürs Selbständigwerden hervor. „Um unsere duale Ausbildung mit dem Meister- oder Unternehmerbrief als Krönung werden wir weltweit beneidet. Darauf können wir stolz sein“, so Redl.
 
Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, und WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer warben für den vor gut vier Jahren aus der Taufe gehobenen Meister-Alumni-Club (MAC), eine exklusive Plattform, die Meister und Befähigte branchenübergreifend vernetzt (Info: www.meisteralumni.at). 
 
Zum Abschluss überreichten WKOÖ-Präsidentin Hummer, Landeshauptmann Stelzer, Spartenobmann Redl, Bundesspartenobmann Manfred Denk und Vertreter der Landesinnungen Meister- bzw. Unternehmerbriefe, Meistermedaillen, Meisternadeln und einen Meister-Alumni-Club-Schal an jene, die alle Module mit Auszeichnung abgelegt haben.


Ausgezeichnete aus Oberösterreich:

Anna Bachmair                Niederneukirchen/Bez. LL                   Damenkleidermacher

Daniel Berger                   Offenhausen/Bez. WL                           Bodenleger

Selina Danner                   Hirschbach/Mkr./Bez. FR                     Massage

Maximilian Eckl                Timelkam/Bez. VB                                 Bestattung

Natalie Felder                  Zell/Pettenfirst/Bez. VB             Lebens- und Sozialberatung

Anika Ganzenbacher-Waldl        Laakirchen/Bez. GM                 Damenkleidermacher

Lisa-Marie Grösswang        Vöcklabruck/Bez. VB                        Lackierer

Sascha Haring                   Laakirchen/Bez. GM                            Karosseriebau- und                                                                                                     Karosserielackiertechniker

Andreas Höller                    Lasberg/Bez. FR                                  Tischler

Roland Innerlohinger        Pöndorf/Bez. VB                 Überlassung von Arbeitskräften

Lena Kamesberger           Roitham/Bez. GM                                    Konditoren

Eva-Maria Kienast                Enns                                        Lebens- und Sozialberatung

Sarah Kniewasser             Gmunden/Bez. GM                               Bildhauer

Florian Reiter                      Lasberg/Bez. FR                                  Kraftfahrzeugtechnik

Valentin Lengauer              Leonding/Bez. LL                                   Bodenleger

Matthias Meier                   Hinzenbach/Bez. EF                               Gärtner

Isabella Nöger                   Ottnang/Bez. VB                                      Gärtner

Markus Prammer              Traberg/Bez. UU                                   Kraftfahrzeugtechnik

Lea Reithmeier                   Laakirchen/Bez. GM                           Damenkleidermacher

Kevin Schiefermayer         Grieskirchen/Bez. GR                          Lüftungstechnik

Lisa Marie Schögl              Altmünster/Bez. Gm                             Konditoren

Helmut Stabauer                 Frankenmarkt                                     Getreidemüller

Anna Maria Wedekin            Gmunden/Bez. GM                              Konditoren

Joanna Widerna                    Linz/Bez. LS                                         Konditoren