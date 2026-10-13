Vier Podestplätze für Oberösterreichs Metalltechnik-Nachwuchs

Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker, der am 9. und 10. Oktober in Dornbirn, Vorarlberg, stattfand, erreichten die oö. Teilnehmer ein ausgezeichnetes Ergebnis. Mit zwei 1. Plätzen und je einem 2. und einem 3. Platz kehrten die Nachwuchsmetalltechniker zurück. Insgesamt 62 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich stellten sich in sechs Berufsgruppen den anspruchsvollen Wettbewerben.



Oberösterreich stellte im Lehrberuf Stahlbau- und Schweißtechnik den Sieger. Felix Schmidseder aus St. Marienkirchen bei Schärding, Lehrbetrieb Primatech GmbH, St. Marienkirchen bei Schärding, konnte sich gegen die starke nationale Konkurrenz durchsetzen.

© WKV/Rauch Stahlbau-Schweißtechnik: 1. Platz für Felix Schmidseder (Mitte), St. Marienkirchen bei Schärding, Lehrbetrieb Primatech GmbH, St. Marienkirchen bei Schärding

Gleiches gilt für Michael Lang aus Wels, Lehrbetrieb Sterner Werkzeugbau GmbH, Marchtrenk, im Lehrberuf Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik. Auch er landete auf dem obersten Stockerlplatz. Sein Kollege Alexander Raidel aus Kirchschlag, Lehrbetrieb Göweil Maschinenbau GmbH, Kirchschlag, komplettierte mit dem 3. Platz das ausgezeichnete oö. Ergebnis.

© WKV/Rauch Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik: Platz 1 für Michael Lang (Mitte), Wels, Lehrbetrieb: Sterner Werkzeugbau GmbH, Marchtrenk, Platz 3 für Alexander Raidel (r.), Kirchschlag, Lehrbetrieb: Göweil Maschinenbau GmbH, Kirchschlag

Mit Kilian Domberger aus Heiligenberg, Lehrbetrieb Gebrüder Pühringer Gesellschaft m.b.H., Peuerbach, kam noch ein weiterer Oberösterreicher aufs Podest. Er musste sich nur dem Salzburger Felix Mackinger geschlagen geben und wurde zweitbester Fahrzeugbautechniklehrling Österreichs.