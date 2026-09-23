Ressourcen intelligent nutzen

Im Mittelpunkt steht ein innovatives Kreislaufwirtschaftsprojekt, das zeigt, wie Produktionsreste aus der Ziegelindustrie als wertvolle Rohstoffe weitergenutzt und damit Ressourcen geschont sowie neue wirtschaftliche Potenziale geschaffen werden. Gemeinsam mit Terra Innova werden aufbereitete Materialien für Begrünungssysteme auf Dächern, Fassaden und Tiefgaragen eingesetzt. Darüber hinaus finden sie Anwendung in Schwammstadt-Konzepten und als Baumgrubensubstrate. Das Projekt leistet damit einen wichtigen Beitrag zu klima­resilienter Infrastruktur und verdeutlicht, wie Kreislaufwirtschaft ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Nutzen verbindet.

Kreislaufwirtschaft am Bau

Beim Netzwerktreffen am 7. Oktober, 9 bis 12 Uhr, ETZI-Group GmbH in Ried im Traunkreis, erhalten Teilnehmer exklusive Einblicke in die Praxis des Unternehmens. Am Programm:

Good Practice: Kreislaufwirtschaft der ETZI-Group GmbH

Betriebsbesichtigung

Services & Unterstützungsangebote der WKOÖ

Netzwerken & Erfahrungsaustausch

NETZWERK:ZUKUNFTSFIT



Mit NETZWERK:ZUKUNFTSFIT unterstützt die WKO Oberösterreich Unternehmen dabei, Nachhaltigkeit als wirtschaftliche Chance zu nutzen. Good-Practice-Beispiele zeigen, wie Kreislaufwirtschaft Innovationen fördert, Ressourcen effizient einsetzt, Kosten senkt und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärkt.

„NETZWERK:ZUKUNFTSFIT bietet Unternehmen eine ideale Plattform, um voneinander zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und erfolgreiche Praxisbeispiele kennenzulernen. So stärken wir gemeinsam die Zukunftsfähigkeit unserer Betriebe.“



