Ressourcen intelligent nutzen
Das WKOÖ-Format NETZWERK:ZUKUNFTSFIT macht am 7. Oktober Station bei der ETZI-Group GmbH in Ried im Traunkreis.
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Im Mittelpunkt steht ein innovatives Kreislaufwirtschaftsprojekt, das zeigt, wie Produktionsreste aus der Ziegelindustrie als wertvolle Rohstoffe weitergenutzt und damit Ressourcen geschont sowie neue wirtschaftliche Potenziale geschaffen werden. Gemeinsam mit Terra Innova werden aufbereitete Materialien für Begrünungssysteme auf Dächern, Fassaden und Tiefgaragen eingesetzt. Darüber hinaus finden sie Anwendung in Schwammstadt-Konzepten und als Baumgrubensubstrate. Das Projekt leistet damit einen wichtigen Beitrag zu klimaresilienter Infrastruktur und verdeutlicht, wie Kreislaufwirtschaft ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Nutzen verbindet.
Kreislaufwirtschaft am Bau
Beim Netzwerktreffen am 7. Oktober, 9 bis 12 Uhr, ETZI-Group GmbH in Ried im Traunkreis, erhalten Teilnehmer exklusive Einblicke in die Praxis des Unternehmens. Am Programm:
- Good Practice: Kreislaufwirtschaft der ETZI-Group GmbH
- Betriebsbesichtigung
- Services & Unterstützungsangebote der WKOÖ
- Netzwerken & Erfahrungsaustausch
NETZWERK:ZUKUNFTSFIT
Mit NETZWERK:ZUKUNFTSFIT unterstützt die WKO Oberösterreich Unternehmen dabei, Nachhaltigkeit als wirtschaftliche Chance zu nutzen. Good-Practice-Beispiele zeigen, wie Kreislaufwirtschaft Innovationen fördert, Ressourcen effizient einsetzt, Kosten senkt und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärkt.