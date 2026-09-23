Mission:zukunftsfit: Der nächste Schritt für oö. Unternehmen

Von der Strategie bis zur Umsetzung: Mit MISSION:ZUKUNFTSFIT bietet die WKOÖ nun ein maßgeschneidertes Unterstützungsprogramm für Betriebe, die ihre Prozesse optimieren und Ressourcen schonen wollen. Das Programm richtet sich vorerst ausschließlich an Unternehmen, die bereits eine der folgenden Beratungen erfolgreich abgeschlossen haben: ÖKO-PLUS, Attraktive Arbeitgeber oder durch das Klimabündnis.

Kostenlose Expertenberatung

Der Kern des Programms ist die individuelle Begleitung durch einen Pool aus externen Unternehmensberatern und Ingenieurbüros. Das Unternehmen erhält bis zu drei Beratertage, deren Kosten zu 100 Prozent von der WKOÖ übernommen werden. Die WKOÖ koordiniert den gesamten Prozess von der ersten Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Es werden gemeinsam mit den Experten konkrete Potenziale identifiziert und ein förderfähiges Projekt definiert.

Drei klare Schwerpunkte

Die Transformation konzentriert sich auf einen von drei ausgewählten Themenbereichen:

Personal & Führung: von flexiblen Arbeitsmodellen über Gesundheitsförderung bis hin zur Verankerung von Nachhaltigkeitszielen in der Unternehmenskultur.

von flexiblen Arbeitsmodellen über Gesundheitsförderung bis hin zur Verankerung von Nachhaltigkeitszielen in der Unternehmenskultur. Materialeffizienz & Lieferkette: Fokus auf Kreislaufwirtschaft, Langlebigkeit von Produkten, Recycling sowie die Einhaltung neuer regulatorischer Anforderungen (z.B. Berichtspflicht, Entwaldung, CO₂-Fußabdruck).

Fokus auf Kreislaufwirtschaft, Langlebigkeit von Produkten, Recycling sowie die Einhaltung neuer regulatorischer Anforderungen (z.B. Berichtspflicht, Entwaldung, CO₂-Fußabdruck). Energieeffizienz: Analyse von Energiedaten, Lastmanagement, Wärmerückgewinnung sowie Optimierung von Gebäuden und technischen Anlagen.

Wichtig zu wissen

Unter anderem sind reine IT-Beratungen, Marketingmaßnahmen oder Zertifizierungskosten nicht förderfähig. Der Fokus liegt klar auf der operativen Umsetzung konkreter Effizienz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

Die erste Einreichperiode für MISSION:ZUKUNFTSFIT hat im September 2026 begonnen und läuft bis zum 15. Dezember 2026. Die WKOÖ begleitet dabei jeden Schritt – von der ersten Analyse bis zur erfolgreichen Implementierung im Betriebsalltag.

Kontakt:

WKO Oberösterreich, Abt. Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft, Bereich Energie und Nachhaltigkeit

T 05-90909-3433

E nachhaltigwirtschaften@wkooe.at



