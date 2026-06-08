Mit Vollgas durch die Lehre

Unter allen Lehrlingen im ersten Lehrjahr verloste die Landesinnung Bauhilfsgewerbe OÖ ein Motorrad Fantic 125 XMF Performance im knalligen „Profis-am-Werk“-Gelb. Der glückliche Gewinner David Sliskovic aus Linz-Ebelsberg nahm seinen neuen fahrbaren Untersatz von Landesinnungsmeister Martin Greiner und Thomas Forster, Berufsgruppensprecher der Brunnenmeister, entgegen. Der Jungprofi absolviert aktuell seine Lehre zum Brunnen- und Grundbau bei der Firma Forster Brunnen- und Grundbau, Wasserversorgungsanlagen Gesellschaft mbH in St. Florian und ist überzeugt, mit diesem Beruf die richtige Wahl getroffen zu haben.



Alle Lehrlinge im ersten Lehrjahr, die in einem oö. Betrieb des Bauhilfsgewerbes ihre Ausbildung machen, bekommen ein „gebrandetes“ Lehrlingspackage als Willkommenspaket zugeschickt. Dieses setzt sich aus einem Unigear Drybag, Trinkflasche, Badetuch, originalem Snapback Cap und einem T-Shirt aus Bio-Baumwolle zusammen — alles im trendigen „Jungprofis-am-Werk“-Design.



© Röbl V. l.: GF Markus Hofer, WKOÖ, Thomas Forster, Lehrbetrieb, David Sliscovic, Gewinner, Martin Greiner, Landesinnungsmeister, Wolfgang Mahringer, WKOÖ

Motorrad-Verlosung als jährliches Highlight

Darüber hinaus erfolgt als jährliches Highlight die Verlosung eines Motorrads. „Lehrlinge sind unsere künftigen Fachkräfte und somit die Zukunft unserer Branche. Deshalb schaffen wir zusätzliche Anreize für Jugendliche, sich für unsere Branche zu interessieren und auch ihre Ausbildung bei einem unserer Mitgliedsbetriebe zu absolvieren. Aus diesem Grund wird jedes Jahr unter den Lehrlingen im ersten Lehrjahr ein ‚Jungprofis-am-Werk-Motorrad‘ verlost. So können unsere Lehrlinge nicht nur im Beruf, sondern auch privat Vollgas geben“, erklärt Greiner.



Großer Dank gebührt auch den Ausbildungsbetrieben. „Unsere Betriebe investieren viel Zeit und Geld in die Ausbildung ihrer Lehrlinge und übernehmen damit eine große Verantwortung für diese jungen Menschen, ihre Familien und auch den Wirtschaftsstandort“, so Greiner weiter. „Mehr Beistand durch den Staat wäre in diesem Bereich wünschenswert, wenn man einen direkten Vergleich mit der Finanzierung der höheren Schulen und der nur geringen staatlichen Unterstützung für die Unternehmer zieht, um auch weiterhin ausreichend Lehrbetriebe und Lehrstellen zur Verfügung zu haben.“



Zu den Lehrberufen des Bauhilfsgewerbes zählen Bauwerksabdichter, Bodenleger, Brunnenbauer, Pflasterer, Steinmetze, Stuckateure und Trockenausbauer sowie die Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer. „Wir decken mit unseren Berufen eine große Bandbreite an interessanten Bereichen ab — da ist für jeden etwas dabei“, so der Landesinnungsmeister. Interessierte Jugendliche können sich im Oktober in Wels bei der Messe Jugend & Beruf persönlich über die Berufe informieren oder im Internet nachlesen. Auch auf Facebook, Instagram und TikTok sind Informationen zu den Berufen und zur Lehrlingsausbildung gepostet.

