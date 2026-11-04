Molto Luce feiert Jubiläum und erschließt neue Geschäftsfelder

Seit der Gründung durch Fritz Eiber im Jahr 1981 hat sich Molto Luce grundlegend vom Händler für italienisches Lichtdesign zum international tätigen Entwickler und Hersteller hochwertiger Beleuchtungslösungen gewandelt. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 490 Mitarbeiter. Rund 250 davon arbeiten am Entwicklungs- und Produktionsstandort Weißkirchen.

Der Standort Weißkirchen wurde in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut und bildet heute das technologische und produktionstechnische Herzstück des Unternehmens. Entwicklung, Konstruktion, Elektronikfertigung und zahlreiche Produktionsschritte werden hier gebündelt. Gleichzeitig erhöht Molto Luce laufend die eigene Fertigungstiefe. „Leistungen, die früher extern zugekauft wurden, werden zunehmend ins Unternehmen integriert. Damit bleiben Know-how und Wertschöpfung im Unternehmen, während Flexibilität, Qualitätskontrolle und Versorgungssicherheit steigen“, sagt Firmengründer Eiber.

„Auch die Beleuchtungsbranche steht derzeit unter dem Einfluss schwieriger geopolitischer und internationaler Marktbedingungen. Wir verzeichnen zwar spürbare Umsatzeinbußen, verfügen aber weiterhin über eine gute Auftragslage und arbeiten profitabel. Die Beschäftigtenzahl bleibt stabil“, so Eiber. Gleichzeitig investiert das Unternehmen bewusst antizyklisch. Rund vier Mio. Euro fließen 2026 in Gebäude und Maschinenpark. Allein 1,2 Mio. Euro wurden in den Ausbau der Elektronikfertigung investiert. Eine weitere wesentliche Investition betrifft eine neue Rollformanlage zur Produktion von Tragschienensystemen für Industriebeleuchtung.

Wachstumspotenzial bei Industrie- und Logistikunternehmen

Damit stärkt Molto Luce einen Bereich, in dem das Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial sieht. „Industrie- und Logistikunternehmen investieren zunehmend in energieeffiziente Beleuchtungssysteme. Moderne LED-Technologie in Verbindung mit Sensorik kann den Energiebedarf großer Produktions- und Lagerhallen deutlich reduzieren und gleichzeitig die Lichtqualität verbessern“, ist Eiber überzeugt. Auch in den Bereichen Office und Retail baut Molto Luce seine Position weiter aus.

Neues Standbein Akustik

Gleichzeitig erschließt das Unternehmen zusätzliche Geschäftsfelder. 2024 fiel die Entscheidung, mit Molto Coustic in den Markt für Raumakustik einzusteigen. Das neue Geschäftsfeld verbindet die bestehende Licht- und Planungskompetenz mit akustisch wirksamen Raumlösungen. Zu den aktuellen Großprojekten zählt das LDZ – Landesdienstleistungszentrum Salzburg, für das Molto Luce ein umfassendes Akustikkonzept realisiert. Rund 40.000 Laufmeter Akustik-Baffeln werden dabei verbaut. Für den neuen Bereich wurden Investitionen am Standort Weißkirchen in Höhe von rund zwei Mio. Euro getätigt. Zielgruppen sind insbesondere Architekten, Planer und Trockenbauunternehmen. Neben Wels und Weißkirchen verfügt Molto Luce über Standorte in Deutschland mit München, Köln und Hamburg, in Brescia in Italien sowie in Lenzburg in der Schweiz. Vertriebsbüros in Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Kroatien ergänzen die Präsenz.

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