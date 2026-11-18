Das Morgentau-Team unter der Leitung von Biopionier, Demeterbauer und Agrarunternehmer Stadler (im Bild) hat sich auf die Erzeugung, Verpackung und Vermarktung von hochwertigem Demeter- und Biogemüse (roh und verarbeitet) sowie auf die Entwicklung nachhaltiger agrarökonomischer Projekte spezialisiert.

Produziert, aufbereitet, verpackt und vermarktet wird am 1404 erstmals urkundlich erwähnten Hof in Hofkirchen im Traunkreis. An einem zweiten Standort im Ort wird Gemüse schonend vorgegart, verarbeitet und verpackt. Begonnen wurde mit 150 Tonnen Biokarotten, aktuell erzeugt Stadler mit seinem Team rund 10.000 Tonnen Demeter- und Biogemüse pro Jahr.

Biogemüse in Breite bringen

„Von Anfang an hatte ich mir zum Ziel gesetzt, Biogemüse in die Breite zu bringen. Mit diesem Anspruch bin ich 1986 angetreten, als ich meine Eltern überreden konnte, unseren Hof auf Bio und von Getreide auf Gemüse umzustellen. Wir sind mit den Anforderungen des Handels behutsam, aber kontinuierlich gewachsen, haben immer wieder Trends gesetzt und gelten als Vorreiter in der Branche. Ab dem Jahr 1995 haben wir praktisch alle Supermarktketten Österreichs mit Morgentau-Biogemüse beliefert. Heute möchte ich dazu beitragen, dass Bio und vor allem Demeter, also die höchste Bioqualität, bekannter wird und generell das Bewusstsein für Gemüse steigern. Denn trotz steigendem Verbrauch sehe ich großes Potenzial für unsere gesunde Ernährung, gerade für die junge Generation“, so Stadler.

Seit 2021 setzt Morgentau mit Bioconvenience wie Bioknödelrollen, vorgegartem Gemüse (Mais, Erdäpfel, Rote Rüben sowie Leguminosen) Akzente.

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