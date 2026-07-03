„Voi cool“: Andorfer Schüler entdecken ihre Stärken im Talent Space der WKOÖ

Beim Würfel-Stapeln mit dem Roboterarm die Frustrationstoleranz testen oder technisches Verständnis anhand eines unbekannten Gerätes beweisen – das sind nur zwei von 14 Stationen im Talent Space der Wirtschaftskammer OÖ in Linz. Dort entdecken Schülerinnen und Schüler der 7. Schulstufe einen Tag lang spielerisch ihre ganz persönlichen Stärken.

Kürzlich gingen die Schülerinnen und Schüler der MS Andorf auf Entdeckungsreise, um ihre persönlichen Talente zu erforschen. Am Ende des Tages stand für alle Teilnehmer fest, welche sechs individuellen Fähigkeiten ihre größten Stärken sind. „Voi cool“ fanden das die Drittklässler, schließlich bekamen sie ihre größten Stärken auch noch schwarz auf weiß als Urkunde überreicht.

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Überraschungen bei der Talenteauswertung

Klassenvorständin Ursula Carter fand den abwechslungsreichen Stationenbetrieb gut erklärt. „Der Tag war kurzweilig und gut strukturiert. Einige Schülerinnen und Schüler waren durchaus überrascht, welche ungeahnten Talente die Auswertung ans Tageslicht brachte.“

Nächster Schritt Potenzialanalyse

Damit legte der Besuch im Talent Space den Grundstein für die weitere Berufsorientierung – etwa mit einer Potenzialanalyse in der 8. Schulstufe. Diese wird vom Land OÖ gefördert und ebenfalls von der Wirtschaftskammer Oberösterreich kostenlos angeboten.



