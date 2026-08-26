Mühlviertler Schuhhaus expandiert nach Linz

Das Schuhhaus Atteneder in Unterweißenbach blickt auf eine beeindruckende Tradition zurück. Seit mehr als 130 Jahren steht das Familienunternehmen für hochwertige Schuhe und exzellenten Service. In mittlerweile fünfter Genera- tion wird das Geschäft von Katharina Atteneder geführt, die die Werte ihrer Vorgänger mit modernem Unternehmergeist verbindet.

Ehrliche Beratung

Kunden schätzen nicht nur die große Auswahl an qualitativ hochwertigen Schuhen für jede Altersgruppe und jeden Anlass, sondern vor allem die persönliche Beratung und den freundlichen Service, der im Familienunternehmen von Generation zu Generation weitergegeben wird.

„Unsere Mitarbeiter nehmen sich Zeit, um auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden einzugehen, und helfen dabei, genau das richtige Produkt zu finden“, so Katharina Atteneder. „Uns ist es ein Anliegen, die Kunden mit den bestmöglichen Produkten und dem bestmöglichen Service zu versorgen. Sinn unserer Arbeit ist, unseren Kunden Produkte zu einem fairen Preis zu verkaufen, die ihnen echten Nutzen bieten und an denen sie Freude haben“, ergänzt Senior-Chef Josef Atteneder.

© Daniel Diesenreither Reparieren statt wegwerfen – in der hauseigenen Werkstatt wird in die Jahre gekommenen Lederwaren wieder neues Leben eingehaucht.

Handwerk mit Herz

Den Top-Service rundet die hauseigene Werkstatt am Standort Unterweißenbach ab. Dort wird Lederwaren mit viel Sorgfalt und handwerklichem Können neues Leben eingehaucht. „Egal ob Schuhe, Stiefel, Taschen oder Koffer – wir übernehmen eine Vielzahl an Reparaturen. Mit handwerklicher Präzision und viel Herz kümmern wir uns um jedes persönliche Lieblingsstück“, so Atteneder.

Neueröffnung in Linz

In einer Zeit, in der der stationäre Handel vielerorts mit Herausforderungen konfrontiert ist und zahlreiche Geschäfte schließen müssen, will das Schuhaus Atteneder bewusst ein positives Zeichen setzen und eröffnet im September eine neue Filiale in der Blütenstraße in Linz-Urfahr. „Mit dieser Expansion möchten wir zeigen, dass hochwertige, bequeme und zugleich modische Schuhe sowie persönliche Beratung nach wie vor einen wichtigen Stellenwert haben. Wir sind überzeugt, dass Kunden den direkten Kontakt, individuelle Empfehlungen und ein Einkaufserlebnis mit echter Fachkompetenz weiterhin schätzen“, so Atteneder.