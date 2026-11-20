Wie gelingt der Einstieg in neue Märkte? Wo finden Unternehmen geeignete Geschäftspartner? Und welche Chancen eröffnen neue Technologien für das internationale Geschäft? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gab es beim OÖ Exporttag 2026 in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich mit Wirtschaftsdelegierten und Exportexperten auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und konkrete Geschäftsmöglichkeiten auszuloten.

Persönlicher Austausch mit echtem Mehrwert

Ob geplante Beratungsgespräche oder spontane Begegnungen: Der direkte Kontakt mit den Wirtschaftsdelegierten erwies sich einmal mehr als besonders wertvoll. Individuelle Fragen zu Markteintrittsstrategien, Geschäftspartnern und internationalen Rahmenbedingungen konnten unmittelbar mit Experten besprochen werden.

Auch die acht Insight Zones stießen auf großes Interesse. Die Themen reichten von neuen Chancenmärkten über Exportkontrolle und Finanzierung bis hin zu Künstlicher Intelligenz und Robotik. Die rege Beteiligung und zahlreiche Fragen aus dem Publikum unterstrichen den Bedarf an praxisnahem Wissen für das internationale Geschäft.

Die Aussteller-Welt bot darüber hinaus Gelegenheit, exportnahe Dienstleistungen kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

© Röbl

Junge Unternehmen zeigen Exportgeist

Dass internationale Geschäftsideen keine Frage des Alters sind, bewiesen die teilnehmenden Junior Companies. Die Nachwuchsunternehmerinnen und -unternehmer präsentierten ihre Geschäftsideen vor einer Jury und den teilnehmenden Unternehmen. Zugleich erhielten sie Einblicke in die Welt des Exports und konnten erste Erfahrungen mit internationalem Unternehmertum sammeln.

Damit bot der Exporttag nicht nur etablierten Unternehmen eine Bühne, sondern auch jungen Talenten, die mit ihren Ideen die Wirtschaft von morgen mitgestalten wollen.

Exporters' Night: Erfahrungen aus der unternehmerischen Praxis

Bei der abschließenden Exporters' Night rückten die Perspektiven der heimischen Exportwirtschaft in den Mittelpunkt. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer unterstrichen die Bedeutung international erfolgreicher Unternehmen für den wirtschaftlichen Aufschwung.

Besondere Einblicke in die unternehmerische Praxis boten zwei Talkrunden. Martin Seiter, designierter Generaldirektor der Oberbank AG, diskutierte mit Christoph Knogler, CEO von KEBA. In einer weiteren Gesprächsrunde tauschten sich Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, und Judith Ringer, Geschäftsführerin von STI Steyr, aus.

Die Gespräche verbanden unternehmerische Erfahrungen mit internationaler Expertise und zeigten unterschiedliche Perspektiven auf die Herausforderungen und Chancen des Exportgeschäfts.

Was Oberösterreich von Europas erfolgreichsten Regionen lernen kann

Einen bewusst kritischen Blick auf den Wirtschaftsstandort warf Univ.-Prof. Teodoro D. Cocca von der JKU Linz. In seiner Keynote „Exportregion OÖ | Was jetzt zählt!“ ging er der Frage nach, welche Voraussetzungen Regionen langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig machen.

Seine Botschaft: Oberösterreich braucht mehr Gründergeist, Mut zu Wagniskapital und bessere Rahmenbedingungen für Innovation und wirtschaftliches Wachstum. Der Blick auf erfolgreiche europäische Regionen zeigt, dass vor allem starke Hochschulen, gut vernetzte Unternehmen, technologischer Fortschritt und Vertrauen in Institutionen entscheidende Erfolgsfaktoren sind.

Handlungsbedarf ortete Cocca insbesondere bei der Produktivitätsentwicklung. Um im internationalen Wettbewerb langfristig erfolgreich zu bleiben, müsse Oberösterreich hier wieder aufholen.

Nächster Exporttag am 30. November 2027

OÖ Exporttag 2026 machte deutlich, dass erfolgreiche Internationalisierung nicht nur von Marktkenntnis und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt. Ebenso entscheidend sind persönliche Netzwerke, der Austausch von Erfahrungen und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Wer nächstes Jahr (wieder) dabei sein möchte, kann sich den 30. November im Kalender markieren.





