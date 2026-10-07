Konsequent effizient und nachhaltig

Die Beratung erfolgte unter Einbindung eines Ingenieurbüros für Energietechnik aus OÖ sowie mithilfe des ESG-Online-Tools Nachhaltigkeitscheck. Die Danzer Gastronomie GmbH in Aspach setzt seit Jahren konsequent auf erneuerbare Energien und Energieeinsparung. Eine Hackgutanlage, Photovoltaik sowie der Bezug von nachhaltigem Strom bilden die Grundlage der Energieversorgung. Zusätzlich wurde die Beleuchtung vollständig auf LED umgestellt. Ein Meilenstein war die Umstellung der Küche von Gas auf Induktion, wodurch der Energieverbrauch deutlich reduziert werden konnte.

Für die kommenden Jahre sind weitere Optimierungen geplant: ein neues Heizkonzept mit Wärmepumpe bzw. einer Kombination aus Wärmepumpe und Hackgut sowie die Prüfung eines Wärmetauschers in der Lüftungsanlage bei künftigen Umbauten. Auch eine optimierte Steuerung der Lüftungsanlage sowie Verbesserungen bei der Parkplatzbeleuchtung werden geprüft.

Ressourcenschonung

Im Bereich Mobilität wurde bereits ein Elektrofahrzeug in den Fuhrpark integriert, ein weiteres Fahrzeug wird derzeit auf E-Mobilität umgestellt. Damit reduziert das Unternehmen schrittweise seine betrieblichen Emissionen. Auch im täglichen Betrieb werden Ressourcen konsequent geschont. Ein Abfallwirtschaftskonzept ist etabliert. Reparaturen werden bevorzugt gegenüber Neuanschaffungen durchgeführt. Im Büro wird weitgehend papierlos gearbeitet, umweltfreundliche Reinigungsmittel sowie nachhaltige und regionale Produkte werden eingesetzt. Zusätzlich achtet man auf ressourcenschonende Materialien wie Bambus- und Holzprodukte.

Nachhaltigkeits-Check

Der Nachhaltigkeits-Check der WKO zeigt ein sehr hohes Niveau bei Energie, Mobilität, Abfallwirtschaft und Beschaffung. Gleichzeitig wurden gezielte Weiterentwicklungspotenziale identifiziert, insbesondere im Bereich Heizsysteme, Lüftungsoptimierung und Elektrifizierung.

„ÖKO-PLUS“ und „MISSION:ZUKUNFTSFIT“



Seit April 2022 unterstützt die WKOÖ KMU mit dem geförderten Beratungsprogramm ÖKO-PLUS beim Erkennen von Potenzialen und Umsetzen von Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit.

2-stufiges Beratungsprogramm

bis zu 100 Prozent vom Beratungshonorar

bis max. 2.250 Euro

online einreichen noch bis 28. 12. 2026

Förderstufe 2 jährlich zu unterschiedlichen Handlungsfeldern neu beantragbar

Aufbauend auf „ÖKO-PLUS“ und „Attraktive Arbeitgeber“ bietet „MISSION:ZUKUNFTSFIT“ eine maßgeschneiderte Beratung bis zur Umsetzung.