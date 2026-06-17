Nachhaltigkeitstag 2026: Wegweiser für die Wirtschaft von morgen
Rund 250 Unternehmer, Experten und Entscheidungsträger informierten sich beim 4. Nachhaltigkeitstag, veranstaltet von der WKOÖ und der Oberbank AG, über innovative Wege zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft.
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Unter dem Motto „MISSION:ZUKUNFTSFIT“ stand die Nachhaltigkeit als Basis für langfristigen Unternehmenserfolg im Zentrum. Die Veranstaltung bot praxisnahe Impulse, um Betriebe bei der Transformation zu einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und zukunftssicheren Wirtschaft zu unterstützen.
WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer und Isabella Lehner, Vorstandsdirektorin der Oberbank AG, betonten, dass Nachhaltigkeit eine Chance für Innovation, für Wertschöpfung und für gesellschaftliche Verantwortung ist und dass sich Unternehmen, die jetzt handeln, langfristig ihre Wettbewerbsposition sichern. Ein emotionaler und inspirierender Auftakt gelang Johnny Ertl, ehemaliger österreichischer Fußballnationalspieler und Forstwirt. In seiner Keynote „Performance mit Zukunft“ zog er Parallelen zwischen Spitzensport und nachhaltigem Unternehmertum. „Langfristiger Erfolg braucht Disziplin, Teamgeist und klare Ziele, egal, ob auf dem Platz oder im Betrieb.“ Sein eigener Forstbetrieb diente als Beispiel für verantwortungsvolles Wirtschaften mit natürlichen Ressourcen.
Christiane Rau, FH-Studiengang Sustainable Solutions der FH OÖ, und Birgit Gahleitner, 36° Sustainability GmbH, zeigten praxisnahe Ansätze, wie Unternehmen ihre Zukunftsfähigkeit stärken und nachhaltige Verbesserungsprozesse erfolgreich gestalten können. Robert Mairhofer, Bereichsleiter Energie und Nachhaltigkeit der WKOÖ, stellte das neue Unterstützungs- und Beratungsangebot der WKOÖ „MISSION:ZUKUNFTSFIT“ vor, das ab Herbst 2026 den Mitgliedern zur Verfügung steht.
Verantwortungsvoller Umgang mit knappen Ressourcen
Ein Highlight war das Good-Practice-Beispiel von Marlene Schatzdorfer, Schatzdorfer Gerätebau GmbH. Sie gewährte spannende Einblicke in die nachhaltigen und energieeffizienten Maßnahmen ihres Unternehmens und zeigte eindrucksvoll, wie technologische Innovationen und gezielte Effizienzmaßnahmen zu messbaren Energieeinsparungen und einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen beitragen.
Die klare Botschaft des 4. Nachhaltigkeitstags: Wer heute verantwortungsvoll wirtschaftet, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
Side-Events zu Aspekten nachhaltiger Geschäftsprozesse
- Erfolgreich mit Kreislaufwirtschaft: Univ.-Prof. Jörg Fischer (JKU) zeigte eindrucksvoll, wie Unternehmen durch zirkuläre Geschäftsprozesse Ressourcen schonen, Energie einsparen und gleichzeitig Wettbewerbsvorteile erzielen können. Thomas Eck (ARA) präsentierte Praxisbeispiele, wie Kreislaufwirtschaft konkret im Kunststoffrecycling umgesetzt werden kann. Birgit Gahleitner (36° Sustainabilty GmbH) erklärte die Zusammenhänge und die Chancen der Kreislaufwirtschaft.
- Erfolgreich durch Energieeffizienz: Romana Liebisch und Christoph Göbl (IfEA – Institut für Energieausweise GmbH) sowie Gerald Stöger (WKOÖ) präsentierten innovative Ansätze und praxisnahe Maßnahmen, mit denen Unternehmen ihren Energieverbrauch nachhaltig senken und gleichzeitig Kosten reduzieren können. Werner Kneidinger und Leonhard Eitzinger (GK-Consulting GmbH) veranschaulichten anhand eines Beispiels, wie Unternehmen durch eine professionelle Energieaudit-Beratung Einsparpotenziale identifizieren und gezielt Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umsetzen können.
- Erfolgreich mit nachhaltiger Unternehmenskultur: Lydia Breitschopf (WKOÖ) zeigte auf, warum Unternehmenskultur, Mitarbeiterorientierung und gelebte Werte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Unternehmensberaterin Petra Baumgarthuber vermittelte praxisnahe Ansätze, wie Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter gewinnen, langfristig binden und ein attraktives, zukunftsfähiges Arbeitsumfeld schaffen können.
- Erfolgreich durch smartes ESG-Datenmanagement: Effizientes ESG-Datenmanagement schafft Transparenz und unterstützt fundierte Entscheidungen. Brigitte Bösenberg (Oberbank) und Josef Baumüller (TU Wien) zeigten auf, welche ESG-Daten für den Nachhaltigkeitsbericht erforderlich sind und welche Lösungen Erfassung und Analyse der Daten erleichtern.
- Greentech – Exporteure teilten Ihre Erfahrungen: Erfolgreiche oö. Greentech-Exporteure wie Aurel Lübke (Compost Systems) und Stefan Amering (Lasco Heutechnik GmbH) zeigten, wie man mit kreativen Ideen und Produkten weltweit punkten kann. Jakob Hoffelner (WKOÖ, Export Center OÖ) ergänzte mit Informationen für exportorientierte Betriebe.