Nachhaltigkeitstag 2026: Wegweiser für die Wirtschaft von morgen

Unter dem Motto „MISSION:ZUKUNFTSFIT“ stand die Nachhaltigkeit als Basis für langfristigen Unternehmenserfolg im Zentrum. Die Veranstaltung bot praxisnahe Impulse, um Betriebe bei der Transformation zu einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und zukunftssicheren Wirtschaft zu unterstützen.

WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer und Isabella Lehner, Vorstandsdirektorin der Oberbank AG, betonten, dass Nachhaltigkeit eine Chance für Innovation, für Wertschöpfung und für gesellschaftliche Verantwortung ist und dass sich Unternehmen, die jetzt handeln, langfristig ihre Wettbewerbsposition sichern. Ein emotionaler und inspirierender Auftakt gelang Johnny Ertl, ehemaliger österreichischer Fußballnationalspieler und Forstwirt. In seiner Keynote „Performance mit Zukunft“ zog er Parallelen zwischen Spitzensport und nachhaltigem Unternehmertum. „Langfristiger Erfolg braucht Disziplin, Teamgeist und klare Ziele, egal, ob auf dem Platz oder im Betrieb.“ Sein eigener Forstbetrieb diente als Beispiel für verantwortungsvolles Wirtschaften mit natürlichen Ressourcen.

Christiane Rau, FH-Studiengang Sustainable Solutions der FH OÖ, und Birgit Gahleitner, 36° Sustainability GmbH, zeigten praxisnahe Ansätze, wie Unternehmen ihre Zukunftsfähigkeit stärken und nachhaltige Verbesserungsprozesse erfolgreich gestalten können. Robert Mairhofer, Bereichsleiter Energie und Nachhaltigkeit der WKOÖ, stellte das neue Unterstützungs- und Beratungsangebot der WKOÖ „MISSION:ZUKUNFTSFIT“ vor, das ab Herbst 2026 den Mitgliedern zur Verfügung steht.

Verantwortungsvoller Umgang mit knappen Ressourcen

Ein Highlight war das Good-Practice-Beispiel von Marlene Schatzdorfer, Schatzdorfer Gerätebau GmbH. Sie gewährte spannende Einblicke in die nachhaltigen und energieeffizienten Maßnahmen ihres Unternehmens und zeigte eindrucksvoll, wie technologische Innovationen und gezielte Effizienzmaßnahmen zu messbaren Energieeinsparungen und einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen beitragen.

Die klare Botschaft des 4. Nachhaltigkeitstags: Wer heute verantwortungsvoll wirtschaftet, gestaltet die Zukunft aktiv mit.

Side-Events zu Aspekten nachhaltiger Geschäftsprozesse