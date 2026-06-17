Kreislaufwirtschaft in der Praxis

Das Netzwerk:Zukunftsfit bietet Unternehmen die Möglichkeit, voneinander zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse für die betriebliche Entwicklung zu gewinnen. Im Zentrum stehen praxisnahe Beispiele, offene Diskussionen und die Frage, wie Nachhaltigkeit erfolgreich und wirtschaftlich sinnvoll in Unternehmen umgesetzt werden kann.

Entlang der Wertschöpfungskette

Die Löffler GmbH zählt zu den führenden Herstellern von Sportbekleidung in Österreich und setzt seit vielen Jahren konsequent auf regionale Wertschöpfung, hohe Qualitätsstandards und verantwortungsvolles Unternehmertum. Produziert wird überwiegend in Ried im Innkreis. Ergänzt wird die Fertigung durch das eigene Tochterunternehmen in Bulgarien sowie ausgewählte Partnerbetriebe innerhalb Europas.

Kurze Transportwege, langlebige Produkte und eine ressourcenschonende Produktion sind zentrale Teile der Unternehmensstrategie. Zudem verfolgt Löffler zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft, etwa durch Reparaturservices zur Verlängerung der Produktlebensdauer und die kontinuierliche Optimierung von Materialien und Produktionsprozessen.

Nachhaltigkeitsaktivitäten

Beim Netzwerktreffen erhält man einen exklusiven Einblick in die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens. Eine Betriebsbesichtigung zeigt, wie nachhaltiges Wirtschaften in der Praxis funktioniert. Ergänzend informiert die WKOÖ über aktuelle Service- und Unterstützungsangebote für Unternehmen. Ausreichend Zeit für persönliche Gespräche, Erfahrungsaustausch und die Vernetzung mit anderen Betrieben rundet das Programm ab.

Netzwerk:Zukunftsfit

Mit Netzwerk:Zukunftsfit schafft die WKOÖ einen Raum für Unternehmen, die Nachhaltigkeit als Chance verstehen und ihre Organisation langfristig weiterentwickeln möchten. Das Format zeigt, dass nachhaltige Geschäftsprozesse nicht nur ökologische Vorteile bringen, sondern auch wirtschaftliche Perspektiven eröffnen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Termin: 30. Juni, 9 bis 12 Uhr, Löffler GmbH, Ried im Innkreis



