Ressourcen intelligent nutzen

Im Mittelpunkt stand ein gemeinsames Projekt von ETZI-Group GmbH und Terra Innova. Produktionsreste aus der Ziegelindustrie werden aufbereitet und als wertvolle Rohstoffe weiterverwendet. Zum Einsatz kommen die Materialien u.a. in Begrünungssystemen für Dächer, Fassaden und Tiefgaragen, aber auch in Schwammstadt-Konzepten und als Baumgrubensubstrat.

© wkoö Rainer Uhrmann, WKOÖ, Stefanie und Maximilian Etzenberger, Rudolf Wagner, alle ETZI-Group, Siegfried Pramhas, WKOÖ (v. l.).

Das Praxisbeispiel zeigt eindrucksvoll, wie aus vermeintlichen Produktionsresten neue Nutzungsmöglichkeiten entstehen und damit Ressourcen geschont, Stoffkreisläufe geschlossen und innovative Geschäftsfelder erschlossen werden können. Neben der Projektvorstellung gab es bei einer Betriebsbesichtigung Einblicke in die praktische Umsetzung. Anschließend standen die Erfahrungen der Unternehmen sowie die Services und Unterstützungsangebote der WKOÖ im Mittelpunkt.

NETZWERK:ZUKUNFTSFIT



Das NETZWERK:ZUKUNFTSFIT steht für „Lernen von Unternehmen für Unternehmen“ und bringt Betriebe zusammen, die ihre Organisation nachhaltig und zukunftsfit weiterentwickeln möchten.

Die nächste Veranstaltung findet am 27. Jänner 2027, 9 bis 12 Uhr, bei der Schatzdorfer Gerätebau GmbH & Co KG in Zipf statt. Im Mittelpunkt stehen Personal- und Unternehmensführung sowie die Frage, wie Unternehmen mit moderner Führung, Mitarbeiterentwicklung und einer zukunftsorientierten Unternehmenskultur erfolgreich bleiben und dadurch Mitarbeiter wie Fachkräfte und Lehrlinge finden und langfristig binden können.