Kürzlich fand in der BAUAkademie BWZ OÖ in Steyregg/Lachstatt die offizielle Übergabe der Prüfungszeugnisse an 62 neue Baumeister und 23 neue Holzbau-Meister, die ihre Befähigungsprüfung in OÖ mit Erfolg abgelegt haben, statt. Die Diplome wurden im Rahmen einer Feierstunde von LAbg. Georg Ecker, WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer, Bauinnungsmeister Wolfgang Holzhaider, Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer übergeben.



Folgende 62 Personen haben die Baumeisterprüfung bestanden:

Bezirk Linz-Stadt: Loris Alshiqi, Nasi Ibraimi, Fahim Niazi, Genc Salihu, Semjon Spitaler, Andreas Lichtenwagner

Bezirk Urfahr-Umgebung: Martin Hartl, Gallneukirchen, Agon Krasniqi, Engerwitzdorf

Bezirk Linz-Land: Peter Nikolaus Kretz, Oftering, Eugen Johann Traußner, Ansfelden, Sebastian Tannhäuser, Enns, Dominik Koller, Kematen an der Krems

Bezirk Eferding: Alexander Meister, Hinzenbach

Bezirk Freistadt: Paul Aigner, Hagenberg, Florian Seyr, Gutau

Bezirk Kirchdorf: Manuel Leopold Gebeshuber, Nußbach, Benjamin Leang, Kremsmünster, Michael Daubner, Kirchdorf/Krems

Bezirk Wels-Stadt: Peter Fattinger

Bezirk Wels-Land: Christopher Anzengruber, Edt bei Lambach

Bezirk Vöcklabruck: Michael Gruber, Desselbrunn, Daniel Preuner, Frankenburg am Hausruck

Bezirk Grieskirchen: Markus Biermair, Kallham, Rene Taubinger, Wendling

Bezirk Schärding: Johannes Haberfellner, Rainbach im Innkreis

Bezirk Gmunden: Fabian Feichtinger, Altmünster

Bezirk Ried: Rene Lechner, Eberschwang, Martin Bleckenwegner, Lohnsburg

Bezirk Braunau: Christopher Reichinger, Höhnhart

Salzburg: Manuel Klinger, Neumarkt am Wallersee, Sebastian Schipany, Neumarkt am Wallersee, Felix Lackner, Bad Vigaun, Mario Schwaiger, Saalfelden

Burgenland: Nico Glock, Edelstal, Julian Hahn, Neckenmarkt, Raphael Elias Posch, Oberwart

NÖ: Zlatko Knezevic, Vösendorf, Herbert Feßl, Münchendorf, Firat Polat, Wiener Neustadt, Patrick Meinhart, Klausen-Leopoldsdorf, Simon Steinberger, Brand-Laaben, Alexander Weiß, Petzenkirchen, Riccarda Jünger, Oed, Sebastian Üblacker, Biberbach, Gmünd

Wien: Karlo Bakovic, Daniel-Peter Birke, Daniel Gorickic, Kilian Christoph Kobermann, Sebastian Limmer, Miroslav Petrovic, Laura Lucia Podobnig, Domagoj Soldo, Bernhard Stuchlik, Marijan Tomic, Moritz Weberhofer, Natalie Wetschnig

Vorarlberg: Gabriel Kofler, Lustenau

Steiermark: Juliana Henain, Graz, Christoph Hasenhütl, Rinnegg, Raphael Payer, St. Radegund, Friedrich Partl, Gamlitz



© röbl

Folgende 23 Personen haben die Holzbau-Meisterprüfung bestanden:

Bezirk Linz-Stadt: Arnold Bogner, Christoph Burndorfer

Bezirk Linz-Land: Mario Andexlinger, Oftering

Bezirk Urfahr-Umgebung: Stefan Schimpl, Zwettl an der Rodl

Bezirk Freistadt: David Buchner, Unterweißenbach

Bezirk Kirchdorf an der Krems: Benedikt Sinnhuber, Ried im Traunkreis

Bezirk Grieskirchen: Klemens Mühlböck, Heiligenberg

Bezirk Schärding: Maximilian Kieslinger, Freinberg, Sebastian Koller, St. Roman

Bezirk Vöcklabruck: Stefan Neubacher, Redlham, Christian Karl-Astegger, Fornach

Bezirk Ried: David Bachinger, Neuhofen im Innkreis, Samuel Wenzl, Aurolzmünster, Thomas Frauscher, St. Johann/Walde

Bezirk Braunau: Hannes Maier, Aspach

NÖ: Josef Floh jun., Windpassing, Christian Sattler, St. Peter in der Au, Philipp Bruckner, Zwettl

Salzburg: Daniel Kraft, Bischofshofen, Richard Maier, Bischofshofen

Wien: Christoph Lachberger

Burgenland: Christian Gadringer, Eltendorf

Steiermark: Stefan Rausch, Trofaiach