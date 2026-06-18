62 neue Baumeister und 23 neue Holzbau-Meister
Baugewerbeprüfungen 2026: Diplome in der BAUAkademie BWZ OÖ überreicht
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Kürzlich fand in der BAUAkademie BWZ OÖ in Steyregg/Lachstatt die offizielle Übergabe der Prüfungszeugnisse an 62 neue Baumeister und 23 neue Holzbau-Meister, die ihre Befähigungsprüfung in OÖ mit Erfolg abgelegt haben, statt. Die Diplome wurden im Rahmen einer Feierstunde von LAbg. Georg Ecker, WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer, Bauinnungsmeister Wolfgang Holzhaider, Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer übergeben.
Folgende 62 Personen haben die Baumeisterprüfung bestanden:
Bezirk Linz-Stadt: Loris Alshiqi, Nasi Ibraimi, Fahim Niazi, Genc Salihu, Semjon Spitaler, Andreas Lichtenwagner
Bezirk Urfahr-Umgebung: Martin Hartl, Gallneukirchen, Agon Krasniqi, Engerwitzdorf
Bezirk Linz-Land: Peter Nikolaus Kretz, Oftering, Eugen Johann Traußner, Ansfelden, Sebastian Tannhäuser, Enns, Dominik Koller, Kematen an der Krems
Bezirk Eferding: Alexander Meister, Hinzenbach
Bezirk Freistadt: Paul Aigner, Hagenberg, Florian Seyr, Gutau
Bezirk Kirchdorf: Manuel Leopold Gebeshuber, Nußbach, Benjamin Leang, Kremsmünster, Michael Daubner, Kirchdorf/Krems
Bezirk Wels-Stadt: Peter Fattinger
Bezirk Wels-Land: Christopher Anzengruber, Edt bei Lambach
Bezirk Vöcklabruck: Michael Gruber, Desselbrunn, Daniel Preuner, Frankenburg am Hausruck
Bezirk Grieskirchen: Markus Biermair, Kallham, Rene Taubinger, Wendling
Bezirk Schärding: Johannes Haberfellner, Rainbach im Innkreis
Bezirk Gmunden: Fabian Feichtinger, Altmünster
Bezirk Ried: Rene Lechner, Eberschwang, Martin Bleckenwegner, Lohnsburg
Bezirk Braunau: Christopher Reichinger, Höhnhart
Salzburg: Manuel Klinger, Neumarkt am Wallersee, Sebastian Schipany, Neumarkt am Wallersee, Felix Lackner, Bad Vigaun, Mario Schwaiger, Saalfelden
Burgenland: Nico Glock, Edelstal, Julian Hahn, Neckenmarkt, Raphael Elias Posch, Oberwart
NÖ: Zlatko Knezevic, Vösendorf, Herbert Feßl, Münchendorf, Firat Polat, Wiener Neustadt, Patrick Meinhart, Klausen-Leopoldsdorf, Simon Steinberger, Brand-Laaben, Alexander Weiß, Petzenkirchen, Riccarda Jünger, Oed, Sebastian Üblacker, Biberbach, Gmünd
Wien: Karlo Bakovic, Daniel-Peter Birke, Daniel Gorickic, Kilian Christoph Kobermann, Sebastian Limmer, Miroslav Petrovic, Laura Lucia Podobnig, Domagoj Soldo, Bernhard Stuchlik, Marijan Tomic, Moritz Weberhofer, Natalie Wetschnig
Vorarlberg: Gabriel Kofler, Lustenau
Steiermark: Juliana Henain, Graz, Christoph Hasenhütl, Rinnegg, Raphael Payer, St. Radegund, Friedrich Partl, Gamlitz
Folgende 23 Personen haben die Holzbau-Meisterprüfung bestanden:
Bezirk Linz-Stadt: Arnold Bogner, Christoph Burndorfer
Bezirk Linz-Land: Mario Andexlinger, Oftering
Bezirk Urfahr-Umgebung: Stefan Schimpl, Zwettl an der Rodl
Bezirk Freistadt: David Buchner, Unterweißenbach
Bezirk Kirchdorf an der Krems: Benedikt Sinnhuber, Ried im Traunkreis
Bezirk Grieskirchen: Klemens Mühlböck, Heiligenberg
Bezirk Schärding: Maximilian Kieslinger, Freinberg, Sebastian Koller, St. Roman
Bezirk Vöcklabruck: Stefan Neubacher, Redlham, Christian Karl-Astegger, Fornach
Bezirk Ried: David Bachinger, Neuhofen im Innkreis, Samuel Wenzl, Aurolzmünster, Thomas Frauscher, St. Johann/Walde
Bezirk Braunau: Hannes Maier, Aspach
NÖ: Josef Floh jun., Windpassing, Christian Sattler, St. Peter in der Au, Philipp Bruckner, Zwettl
Salzburg: Daniel Kraft, Bischofshofen, Richard Maier, Bischofshofen
Wien: Christoph Lachberger
Burgenland: Christian Gadringer, Eltendorf
Steiermark: Stefan Rausch, Trofaiach