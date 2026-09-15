Neue Obfrau für oö. Spediteure

Josefine Deiser übergibt, mit 16. September, nach 12 Jahren ihre Funktion als Obfrau der Fachgruppe Spedition und Logistik in der WKOÖ an Monika Neunteufel. In der Interessenvertretung bleibt Deiser Obmann-Stellvertreterin der oö. Sparte Transport und Verkehr und Mitglied der Spartenvertretung im Wirtschaftsparlament der WKOÖ. Seit 2025 ist sie außerdem als Obfrau des Fachverbands Spedition und Logistik bundesweit die Spitzenvertreterin ihrer Branche.



Weiterentwicklung der Ausbildung, Netzwerk stärken

Monika Neunteufel absolvierte nach ihrer Ausbildung zur Speditionskauffrau die Berufsreifeprüfung und studierte Internationales Logistik-Management an der FH Oberösterreich. Seit 2017 ist sie Geschäftsführerin der GRT Spedition & Logistik GmbH in Wels, seit 2019 zudem Geschäftsführerin der GRT Beteiligungs- und Liegenschaftsverwaltung GmbH.



Prägend für ihren beruflichen Weg waren internationale Erfahrungen in einem skandinavischen Logistikkonzern. Innovative Arbeitsweisen, effiziente Prozesse und ein modernes Verständnis von Arbeit haben ihren Zugang zur Unternehmensführung nachhaltig beeinflusst. Ebenso wichtig ist für Neunteufel das Verständnis dafür, was Qualität bei anspruchsvollen Dienstleistungen und kundenindividuellen Services ausmacht.

© Wirtschaftsbund Monika Neunteufel ist mit 16. September neue Obfrau der Fachgruppe Spedition und Logistik in der WKOÖ.

Neunteufel will als künftige Obfrau drei Themen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen: Aus- und Weiterbildung, eine starke Interessenvertretung sowie die Vernetzung innerhalb der gesamten Branche. Besonderes Augenmerk will sie auf die Weiterentwicklung der Ausbildung legen. Neben der Dualen Akademie soll der enge Austausch mit Berufsschulen, der FH Oberösterreich und dem Logistikum gestärkt werden. Ziel ist es, gemeinsam Future Skills zu fördern und die Branche zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und aktiv zu gestalten. „Ich möchte eine erste Anlaufstelle für unsere Mitgliedsbetriebe sein und ein offenes Ohr für ihre Anliegen haben. Gemeinsam wollen wir praxistaugliche und zukunftsfähige Lösungen für die Herausforderungen unserer Branche entwickeln. Gleichzeitig ist mir wichtig, die Unternehmerinnen und Unternehmer noch stärker über die Fachgruppenebene hinaus miteinander zu vernetzen und den Zusammenhalt zu fördern. Es braucht ein starkes Netzwerk in der gesamten Sparte. Durch smarte Kommunikation und einen noch besseren Austausch wollen wir unsere Interessen gemeinsam wirkungsvoll vertreten und die Branche weiterbringen“, so Neunteufel.

