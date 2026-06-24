NextGenTour der JW Eferding bei Gemüse Mayr in Pupping

Die Gemüse Mayr GmbH in Pupping öffnete ihre Türen für den Auftakt der NextGenTour der Jungen Wirtschaft Eferding.

Zum Start skizzierte WKO-Obmann Tobias Luger die aktuelle Wirtschaftslage im Bezirk Eferding. Obwohl die Rahmenbedingungen herausfordernd sind, zeigt sich die regionale Wirtschaft stabil. Die kommenden Jahre bleiben aber spannend: viele Unternehmen stehen kurz vor einer Betriebsübergabe.

Daniel und Ewald Mayr gaben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei einer Betriebsbesichtigung einen interessanten Einblick in die Geschichte des Unternehmens. Mit über 90 engagierten Mitarbeitern ist die Gemüse Mayr GmbH ein erfolgreich familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation.

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Wie man Tradition und Innovation erfolgreich innerhalb der Familie weiterführen kann, wurde in einer spannenden Talkrunde mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region behandelt.

Daniel und Ewald Mayr berichteten über ihre Entscheidung, den Betrieb zu übergeben bzw. zu übernehmen und gaben Tipps wie es gelingt unterschiedliche Generationen, Werte und Ideen unter einen Hut zu bringen.

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Eine gute Planung ist laut Mario Weltzer von der Konditorei Weltzer der Grundstein für eine erfolgreiche Übergabe bzw. Übernahme und auch Tobias Luger schilderte den Weg seines Unternehmens, der Firma Lemontec, durch zwei Firmenübernahmen.

Auf Einladung von Familie Mayr konnten sich die Teilnehmer bei Imbiss und Getränken noch weiter austauschen und neue interessante Kontakte knüpfen.

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Nach einem gelungenen Abend bei Gemüse Mayr freut sich das Team der JW Eferding schon auf ein Wiedersehen im Cafe Scheuer in Haibach ob der Donau. Am 2. Juli starten Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus der Region beim JW Business Brunch gemeinsam in einen erfolgreichen Tag.