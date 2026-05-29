Nigeria im Außenhandelsfokus: Es lohnt sich, sich das Land näher anzusehen

Wieso gibt es schon wieder einen Stromausfall? Wo landet der Müll ohne geregelte Abfallwirtschaft? Warum wird das Produkt importiert, wo doch die Rohstoffe hier vor Ort verfügbar wären? Wer aus Europa kommt, landet in einem Land der Extreme. Jede Erzählung greift zu kurz. Fest steht, dass ein großer Teil der Menschen in Armut lebt und tagtäglich kämpfen muss, um für das Notwendigste zu sorgen. Parallel dazu gibt es eine sehr wohlhabende Oberschicht und eine kleine Mittelschicht, die über die notwendigen Ressourcen verfügen, um sich das Beste an importierten Produkten zu leisten und bereit ist, für Qualität zu bezahlen.

Wirtschaftszentrum ist Lagos. Die Metropole mit rund 25 Mio. Einwohnern hat sich durch den Export von Kulturgütern wie Afrobeats (Musik) und Nollywood-Filmen einen Namen gemacht. Nollywood zählt nach Bollywood in Indien und Hollywood zu den drei größten globalen Zentren der Filmindustrie. Außerdem haben viele erfolgreiche Fintech-Unternehmen ihren Ursprung in Nigeria. Das bekannteste ist Flutterwave. Bargeld war gestern. Es gibt unzählige mobile Zahlungsanbieter und nigerianische Lösungen haben andere afrikanische Länder erobert. Nigeria hat unglaubliches unternehmerisches Potenzial, bedingt durch die sehr junge Bevölkerung. Rund die Hälfte ist jünger als 19 Jahre. Während es einen eigenen Begriff für das Verlassen des Landes (to „japa“) gibt, kehren viele im Ausland bestens ausgebildete Nigerianer ins Land zurück, um hier einen „Impact“ zu machen und etwas aufzubauen. Bedarf gibt es an so gut wie allem.

Viele im Ausland bestens ausgebildete Nigerianer kehren ins Land zurück, um hier einen „Impact“ zu machen und etwas aufzubauen. Bedarf gibt es an so gut wie allem.

Was bedeutet das für österreichische Unternehmen? Es lohnt sich, sich das Land näher anzusehen und in eine Internationalisierungsstrategie aufzunehmen. Es ist definitiv kein einfacher Markt, aber es kann ein sehr lohnender sein. Vor Ort präsente internationale Unternehmen beantworten die Frage „Warum Nigeria?“ häufig so: Seit wir hier Fuß gefasst haben, wächst der Markt von alleine. Starke Marktpräsenz haben Firmen aus China, Indien, dem Libanon und der Türkei. In vielen Bereichen sind explizit europäische Firmen gefragt.

Ein Markteintritt in Nigeria ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das Team des AußenwirtschaftsCenters Lagos beantwortet Fragen dazu und unterstützt vor Ort.

Barbara Lehninger ist am 11. Juni beim AH-Tag in der WKOÖ,



