WKO Braunau: Feichtinger folgt auf Steidl

Nach 16 Jahren als Obmann der WK Braunau hat Klemens Steidl seine Funktion an Martin Feichtinger (26) aus Aspach übergeben. Beim Wirtschaftsempfang gestern Abend in der Wirtschaftskammer Braunau, bei dem es neben einer Talkrunde mit WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer, dem scheidenden WK-Obmann Klemens Steidl und Astrid Steinkogler, Vertriebsdirektorin Privatkunden OÖ-Mitte VKB, auch einen höchst aufschlussreichen Vortrag von Prof. Susanne Weigelin-Schwiedrzik zum Thema „Wie tickt China wirklich?“ gab, wurde der Wechsel zu Martin Feichtinger offiziell vollzogen.

© HCH-Fotopress Wirtschaftsempfang Braunau mit höchst interessantem Vortrag zum Thema „Wie China tickt?“ von Prof. Dr. Susanne Weigelin-Schwiedrzik.

Mit Martin Feichtinger übernimmt ein junger Unternehmer und engagierter Interessenvertreter Verantwortung für die Wirtschaft im Bezirk Braunau. Gemeinsam mit dem Bezirksstellenausschuss sowie Bezirksstellenleiter Klaus Berer und seinem Team wird er sich künftig dafür einsetzen, die Anliegen der heimischen Betriebe aufzugreifen und Impulse für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Bezirks zu setzen. Der 26-jährige Unternehmer aus Aspach steht für eine neue Generation von Wirtschaftstreibenden, die Unternehmergeist, Praxisnähe und gesellschaftliches Engagement miteinander verbindet. Als seine Schwerpunkte nennt er das Schaffen von mehr unternehmerischen Freiräumen sowie die Verbesserung und Modernisierung der regionalpolitischen Rahmenbedingungen von Infrastruktur über Digitalisierung bis Fachkräftesicherung.

© HCH-Fotopress Der „alte“ WK-Obmann Klemens Steidl, Bezirksstellenleiter Klaus Berer und der neue WK-Obmann Martin Feichtinger (v. l.).

Martin Feichtinger kennt die Herausforderungen der heimischen Wirtschaft aus eigener Erfahrung. Parallel zu seiner beruflichen Ausbildung absolvierte der neue WK-Braunau-Obmann die Lehre mit Matura und legte anschließend die Meisterprüfung zum Heizungsbaumeister ab. Im Jahr 2022 machte er den Schritt in die Selbständigkeit und gründete sein eigenes Unternehmen, die Feichtinger Haustechnik. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagiert sich Feichtinger seit Jahren ehrenamtlich und politisch in seiner Heimatregion.

© HCH-Fotopress Wirtschaftsempfang mit Talkrunde (v. l.): Bezirksstellenleiter Klaus Berer, WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer, Astrid Steinkogler (VKB Bank), und der ehemalige Bezirksstellenobmann Klemens Steidl.

Mit dem gestrigen Wirtschaftsempfang ging eine erfolgreiche Ära offiziell zu Ende. Klemens Steidl hat den Bezirk Braunau mit großem persönlichem Einsatz fast 16 Jahre vertreten und dabei viele große und kleine Impulse gesetzt und viele Veränderungen angestoßen. Ein Highlight in Steidls Arbeit in der Braunauer Wirtschaftsvertretung ist der Ausbau der regionalen Lehrlingsmessen, die seit einigen Jahren zweigeteilt in Braunau und Mattighofen abgehalten werden. Das Thema Fachkräftesicherung und Berufsnachwuchs ist eines von Steidls Herzensanliegen. Neben Projekten zur Belebung des Lehrstellenmarktes ist die Installierung der Online-Plattform KarriLehre.at besonders hervorzuheben. Auch um den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur — allen voran die Umfahrung Mattighofen, deren letzte Etappe 2027 eröffnet wird — hat sich Steidl verdient gemacht.

© HCH-Fotopress Große Ehrenmedaille in Silber für Klemens Steidl, WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer (l.) überreichte die Auszeichnung.

WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer dankte Steidl für seinen langjährigen Einsatz für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk und überreicht ihm die Große Ehrenmedaille in Silber der Wirtschaftskammer Oberösterreich. „Martin Feichtinger kann auf einem starken Fundament aufbauen, Bewährtes weiterführen und dort neue Akzente setzen, wo es für die Zukunft unserer Betriebe notwendig ist“, so Pecherstorfer.

