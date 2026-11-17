Waren und Dienstleistungen aus Oberösterreich werden in die ganze Welt exportiert. Die Qualität stimmt und damit können die oberösterreichi­schen Unternehmen auch nach wie vor punkten. Die Export­zahlen für 2025 zeigen aber einen Rückgang der Exporte um zwei Prozent. Ein großer und zum Teil auch erwartbarer Einbruch hat beim Export in die USA stattgefun­den. Die dortige Zollpolitik hat es den Exporteuren in ganz Europa schwer gemacht, ihre Ausfuhraktivitäten zu planen. Doch das kann nicht der einzi­ge Grund für den Exportrück­gang sein. Ein spürbarer wirt­schaftlicher Aufschwung lässt in Österreich leider noch auf sich warten. Es muss daher al­les dafür getan werden, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe wieder zu erhöhen.

Für die Unterneh­men gilt es, die Fühler in vielleicht noch unbekannte Exportmärkte auszustrecken. So wachsen zum Beispiel die Märkte in Asien und Afrika zum Teil enorm.

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: „Viele Unternehmen kämpfen mit den ho­hen Lohnnebenkos­ten, die im benach­barten Ausland viel weniger ins Gewicht fallen. Dazu kommt der umfangreiche bürokratische Aufwand, der viel Zeit und Energie bean­sprucht. Im Ge­gensatz zu den weltweiten Kri­sen sind dies Themenfelder, die die Politik durch mutige Ent­scheidungen positiv beeinflus­sen könnte. Für die Unterneh­men selbst gilt es, die Fühler in vielleicht noch unbekannte Exportmärkte auszustrecken. So wachsen zum Beispiel die Märkte in Asien und Afrika zum Teil enorm und eröffnen großes Potenzial für die hei­mischen Unternehmen.“



Denn jeder zweite Arbeitsplatz in der oberösterreichischen Wirtschaft hängt direkt oder indirekt am Export.

Trotz der rückläufigen Exportzahlen blieb Oberösterreichs Handelsbilanz 2025 deutlich positiv: Nach vorläufigen Daten der Statistik Austria standen Warenexporte von 47,27 Mrd. Euro Importe von 36,30 Mrd. Euro gegenüber. Mit einem Handelsbilanzüberschuss von 10,97 Mrd. Euro erzielte Oberösterreich erneut den höchsten Wert aller Bundesländer. „Die heimischen Unternehmen haben sich in einem schwierigen globalen Umfeld behauptet. Umso wichtiger sind die positiven konjunkturellen Aussichten für das zweite Halbjahr und auch das kommende Jahr. Denn jeder zweite Arbeitsplatz in der oberösterreichischen Wirtschaft hängt direkt oder indirekt am Export“, so die oberösterreichische Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher.



© WKOÖ/Simlinger V. l.: WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher und Michael Otter, Leiter der Außenwirtschaft Austria

Beim OÖ Exporttag 2026 in der WKO Oberösterreich informieren mehr als 35 Wirtschaftsdelegierte aus aller Welt in individuellen Gesprächen über internationale Exportchancen. Chancenmärkte in Südosteuropa, West- und Nordeuropa sowie Lateinamerika werden besonders beleuchtet. Weitere Schwerpunkte sind Exportkontrolle, KI im Export, Robotik und autonome Systeme sowie die Finanzierung entlang der Lieferkette. Abgeschlossen wird der OÖ Exporttag 2026 mit der Info- und Netzwerkveranstaltung „Exporters‘ Night“.

