OÖ Exporttag 2026 steht im Zeichen globaler Unsicherheiten und neuer Märkte
Europa bleibt Exportbasis, aber zusätzliche Märkte werden wichtiger
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Waren und Dienstleistungen aus Oberösterreich werden in die ganze Welt exportiert. Die Qualität stimmt und damit können die oberösterreichischen Unternehmen auch nach wie vor punkten. Die Exportzahlen für 2025 zeigen aber einen Rückgang der Exporte um zwei Prozent. Ein großer und zum Teil auch erwartbarer Einbruch hat beim Export in die USA stattgefunden. Die dortige Zollpolitik hat es den Exporteuren in ganz Europa schwer gemacht, ihre Ausfuhraktivitäten zu planen. Doch das kann nicht der einzige Grund für den Exportrückgang sein. Ein spürbarer wirtschaftlicher Aufschwung lässt in Österreich leider noch auf sich warten. Es muss daher alles dafür getan werden, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe wieder zu erhöhen.
WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: „Viele Unternehmen kämpfen mit den hohen Lohnnebenkosten, die im benachbarten Ausland viel weniger ins Gewicht fallen. Dazu kommt der umfangreiche bürokratische Aufwand, der viel Zeit und Energie beansprucht. Im Gegensatz zu den weltweiten Krisen sind dies Themenfelder, die die Politik durch mutige Entscheidungen positiv beeinflussen könnte. Für die Unternehmen selbst gilt es, die Fühler in vielleicht noch unbekannte Exportmärkte auszustrecken. So wachsen zum Beispiel die Märkte in Asien und Afrika zum Teil enorm und eröffnen großes Potenzial für die heimischen Unternehmen.“
Trotz der rückläufigen Exportzahlen blieb Oberösterreichs Handelsbilanz 2025 deutlich positiv: Nach vorläufigen Daten der Statistik Austria standen Warenexporte von 47,27 Mrd. Euro Importe von 36,30 Mrd. Euro gegenüber. Mit einem Handelsbilanzüberschuss von 10,97 Mrd. Euro erzielte Oberösterreich erneut den höchsten Wert aller Bundesländer. „Die heimischen Unternehmen haben sich in einem schwierigen globalen Umfeld behauptet. Umso wichtiger sind die positiven konjunkturellen Aussichten für das zweite Halbjahr und auch das kommende Jahr. Denn jeder zweite Arbeitsplatz in der oberösterreichischen Wirtschaft hängt direkt oder indirekt am Export“, so die oberösterreichische Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher.
Beim OÖ Exporttag 2026 in der WKO Oberösterreich informieren mehr als 35 Wirtschaftsdelegierte aus aller Welt in individuellen Gesprächen über internationale Exportchancen. Chancenmärkte in Südosteuropa, West- und Nordeuropa sowie Lateinamerika werden besonders beleuchtet. Weitere Schwerpunkte sind Exportkontrolle, KI im Export, Robotik und autonome Systeme sowie die Finanzierung entlang der Lieferkette. Abgeschlossen wird der OÖ Exporttag 2026 mit der Info- und Netzwerkveranstaltung „Exporters‘ Night“.