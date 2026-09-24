„OÖ Junior Sales Champion 2026“ gekürt

Neun junge Verkaufstalente aus ganz Oberösterreich, die sich über ein Casting qualifizieren mussten, stellten beim 19. „OÖ Junior Sales Champion 2026“ in der WKO Oberösterreich ihr Können unter Beweis. Vor einer Fachjury und ihren Fans aus den Schulen sowie live übertragen in die Klassenzimmer der Mittel-, Poly- und Berufsschulen, führten die Nachwuchsverkäufer ein Verkaufsgespräch, bei dem nicht nur Fachwissen und Argumentationstechniken gefragt waren, sondern auch Kriterien, wie die Gesprächseröffnung und Bedarfsermittlung, der Zusatzverkauf, der allgemeine Eindruck und die Einwandbehandlung, die von den Juroren bewertet wurden. Die Verkaufstalente mussten in der Vorrunde auch die Challenge meistern, ein Produkt einer zweiten englischsprachigen Kundin zu verkaufen.

Spannendes Stechen zwischen den Verkaufstalenten

Im großen Finale des „OÖ Junior Sales Champion 2026“ gab es dann ein spannendes Stechen zwischen den drei besten Verkaufstalenten, die ihre Waren WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, AMS OÖ Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt und dem Landtagsabgeordneten Anton Froschauer zu verkaufen hatten. Die Jury und das Publikum, das via Publikumsvoting auch in den Schulen abstimmte, wählte Mathias Schweidler aus Rohrbach-Berg zum „OÖ Junior Sales Champion 2026“. Er absolvierte eine Ausbildung im Einzelhandel mit Schwerpunkt Sportartikel bei Intersport Pötscher in Rohrbach und bereitete für sein Verkaufsgespräch Schischuhe vor, die er Iris Schmidt zu verkaufen hatte.

Über den zweiten Platz darf sich Elsa Palushi aus Engerwitzdorf freuen. Das junge Verkaufstalent ist bei XXXLutz Linz tätig und absolvierte eine Lehre als Einzelhandelskauffrau mit Schwerpunkt Einrichtungsberatung. Im Finale auf der Bühne mit WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl brachte sie erfolgreich eine Kommode an die Frau. Den dritten Platz erreichte Jana Lindorfer aus Putzleinsdorf. Die Jungverkäuferin absolvierte ihre Handelslehre im Elektrohandel bei der EM Moser GmbH in Lembach im Mühlkreis und wählte als Verkaufsprodukt für die Bühne eine Kaffeemaschine für ihren Kunden, Landtagsabgeordneten Anton Froschauer.

Jeweils den vierten Platz teilten sich:

• Özlem Akpolat aus Asten von XXXLutz in St. Florian

• Ibrahim Alfalah aus St. Pölten von der Schachermayer GmbH in Linz

• Alexander Hasenöhrl aus Linz von der Schachermayer GmbH in Linz

• Jana Heilmann aus Pabneukirchen von der Lagerhausgenossenschaft Grein & Umgebung in Pabneukirchen

• Alexander Stancic aus Weißkirchen an der Traun von Porsche Wels

• Amy Wenk aus Stadl-Paura von der SPAR Österr. Warenhandels GmbH in Stadl-Paura

Jedes Verkaufstalent erhielt eine Urkunde sowie einen Sachpreis der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Die besten drei erhielten dazu noch eine Junior-Sales-Champion-Trophäe sowie ein professionelles WIFI-OÖ-Verkaufs-Intensivtraining. Für den ersten Platz gab es weiters 1000 Euro, für den zweiten 750 Euro, für den dritten 500 Euro und für die weiteren sechs Teilnehmer 100 Euro in Form von Linzer-City-Ring-Gutscheinen. Die zwei Bestplatzierten werden zum Bundeslehrlingswettbewerb, dem „Junior Sales Champion National“, entsandt.

Zum 19. Mal die besten Jungkaufleute auf die Bühne gebeten

„Oberösterreich hat keine Bodenschätze, wir leben vom Hirnschmalz und damit von exzellenten Leistungen. Das ist das, was uns voran bringt und das beweisen wir immer wieder mit unseren Fachkräften, die uns ein weiteres erfolgreiches Oberösterreich gewährleisten. Wir haben bereits zum 19. Mal in Oberösterreich die besten Lehrabsolventen aus dem Handel zu den Landesmeisterschaften der Jungkaufleute auf die Bühne gebeten und sie somit vor den Vorhang geholt. Alle Kandidaten haben viel Talent, Sachverstand, Warenkenntnis und Einfühlungsvermögen gezeigt, sie sind Leuchttürme der Lehre, und die Entscheidung für die Jury war damit auch heuer sehr schwierig. Es war wie schon die vielen Jahre zuvor ein großartiges Erlebnis. Die Verkaufsgespräche des Wettbewerbs wurden für den Unterricht aufgezeichnet, damit auch die nächste Generation an Lehrabsolventen von den Besten lernen kann“, sagte Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ.

„Die Lehre hat bei uns in Oberösterreich einen hohen Stellenwert, sie ist nicht Ausbildungsweg Plan B oder C, sie ist Plan A, denn jeder zweite absolviert in Oberösterreich eine Lehre und die Teilnehmer des ‚Junior Sales Champion‘ sind die besten Testimonials“, so WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl. Landtagsabgeordneter Anton Froschauer gratulierte den Teilnehmern zu ihrer Leistungsbereitschaft: „Die ganze Welt beneidet uns um unsere duale Ausbildung und wie erfolgreich sie ist, zeigt sich beispielsweise auch alle Jahre bei den Ergebnissen der WorldSkills“. „Der ‚Junior Sales Champion‘ zeigt, was für tolle Talente bei uns vorhanden sind, das unterstützen wir gerne. Die Lehrlinge sind eine Säule unseres Bundeslands“, ergänzte Wolfgang Brillinger, Bankstellenleiter der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Bankstelle Landstraße in Linz.

Zu den Bildern des Junior Sales Champions

© cityfoto Die Sieger samt Gratulanten: Spartenobmann Martin Sonntag (v.l.), WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Wolfgang Brillinger, Bankstellenleiter Landstraße Linz der RLB Oberösterreich, Jana Lindorfer, Mathias Schweidler, Elsa Palushi, AMS OÖ Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt und Landtagsabgeordneter Anton Froschauer.





