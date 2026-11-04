Oö. Arbeitsmarkt hält sich gut

Mit 5,0 Prozent weist Oberösterreich nach Salzburg (4,9 Prozent) die zweitniedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer auf. Ende Oktober waren beim AMS 36.755 Personen Arbeit suchend gemeldet. Nach Arbeitsmarktbezirken die niedrigsten Quoten verzeichnen traditionell Rohrbach (2,1 Prozent), Freistadt (2,6 Prozent) und Eferding (2,7 Prozent). Die höchsten Raten haben Linz (7,3 Prozent), Steyr (7,2 Prozent) und Traun (5,4 Prozent). Gleichzeitig waren 698.000 Personen unselbständig beschäftigt, um etwas über 1000 mehr als im Oktober des Vorjahrs.

Mehr Stellenangebote

Positiv ist auch die Entwicklung am Stellenmarkt. 19.422 offene Stellen waren mit Stichtag 31. Oktober beim AMS OÖ gemeldet, um 2,2 Prozent mehr als im Oktober 2025. Bis auf die Bereiche Verkehr und Gesundheit waren in allen Segmenten mehr offene Stellen gemeldet als im Vorjahresmonat. Die größten realtiven Zunahmen wiesen die Bereiche Herstellung von Waren (+10,5 Prozent), Überlassung von Arbeitskräften (+6,9 Prozent) und Beherbergung/Gastronomie (+5,7 Prozent) auf.

Am Lehrstellenmarkt gibt es nach wie vor eine Lücke zwischen verfügbaren Stellen und Lehrstellensuchenden. Auf 1065 sofort verfügbare Lehrstellensuchende kommen 1507 offene Lehrstellen.