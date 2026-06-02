Pankrazhofer erweitert alkoholfreies Frizzero Sortiment auf drei Sorten

Eva und Norbert Eder setzen auf die Qualität und Charakteristik der Zutaten. „Uns ging es von Anfang an nicht darum, Alkohol nachzubauen. Uns interessiert, wie viel Tiefe alkoholfreier Genuss haben kann“, sagt Norbert Eder. Kräuter und Früchte werden gemeinsam gedacht und aufeinander abgestimmt. So entsteht ein vielschichtiges, ausbalanciertes Geschmacksbild.

Ausgangspunkt sind direkt gepresste Säfte aus Apfel, Birne, Quitte und Rhabarber. Sie geben den Getränken Struktur, Frische und Tiefe. Kräutertees der Mühlviertler Bergkräuter bringen eine zweite Ebene ins Glas, nicht als Zusatz, sondern als tragender Bestandteil der Rezeptur.

„Wenn Kräuter nur für den Duft eingesetzt werden, bleiben sie oberflächlich. Ihr Potenzial zeigt sich erst, wenn sie von Beginn an Teil der Rezeptur sind“, unterstreicht Andreas Kirchner, Geschäftsführer der Bergkräuter-Genossenschaft.

Die Zusammenarbeit mit den Mühlviertler Bergkräutern ist Ausdruck einer Kooperation regionaler Betriebe mit einem ähnlichen Qualitätsverständnis. „Hier arbeiten zwei Betriebe zusammen, die ihren Zugang ähnlich denken. Es geht nicht um einzelne Zutaten, sondern um ein gemeinsames Verständnis davon, wie Geschmack entsteht“, so Eva Eder.

Die drei Frizzero-Varianten sind bewusst unterschiedlich angelegt:

• Quitte & Verbene: klar, zitrisch und fein-herb

• Apfel & Lavendel: weich, blumig und aromatisch

• Rhabarber & Orangenminze: fruchtig, frisch und spannungsvoll

Alle Sorten basieren auf Fruchtsaft und Kräutertee, sind bio-zertifiziert, ohne Zusatz von Zucker oder Aromen und werden mit Kohlensäure fein perlend abgefüllt. Die Verarbeitung erfolgt direkt am Hof, mit dem Anspruch, aus hochwertigen Rohstoffen eigenständige Produkte zu entwickeln. Dieser Zugang wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet und prämiert.

Alkoholfrei ist gefragt

Mit steigenden Ansprüchen an alkoholfreie Getränkebegleitung verändert sich auch die Erwartungshaltung. Gefragt sind Produkte mit Struktur und eigenständigem Profil, als Aperitif oder als Begleiter zur Küche. Frizzero positioniert sich in diesem Feld als eigenständige Option, getragen von Herkunft, handwerklicher Verarbeitung und einem präzisen Zusammenspiel von Frucht und Kräuter. Erhältlich sind die Frizzero-Sorten im Onlineshop im Hofladen, im Handel sowie in der Gastronomie.

