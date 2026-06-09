Patenfirmenprojekt an der Sportmittelschule Peuerbach

Berufsorientierungskoordinatorin Eva Lehner und Direktor Josef Wagner freuen sich, dass in diesem Schuljahr das Patenfirmenprojekt „Schule trifft Wirtschaft“ mit Unterstützung von WKO-Leiter Hans Moser wieder ins Leben gerufen wird. Es konnten zwei motivierte Patenfirmen für die 1. Klassen gewonnen werden. Patenfirma der 1a Klasse ist die Firma Humer, Patenfirma der 1s Klasse die Firma Meissl.

© Eventfoto/Maringer

© Eventfoto/Maringer

Bei einer gemeinsamen Feierstunde i wurden die Verträge unterzeichnet. Die Firma Humer wurde durch Baumeister Martin Humer und Stefanie Ratzenböck, die Firma Meissl durch Hanspeter Meissl vertreten. Für das musikalische Rahmenprogramm in der Lernwerkstatt der SMS Peuerbach war Anna Griesmaier verantwortlich, die mit Schülerinnen und Schülern der 1s und der 3s zwei Gesangsstücke zum Besten gab.

© Eventfoto/Maringer

WKO Bezirksstellenleiter Hans Moser würdigte die gemeinsame Absicht zur wertschätzenden Zusammenarbeit, die allen Beteiligten natürlich auch Vorteile bringen wird: Den Lehrbetrieben motivierte Mitarbeiter und Lehrlinge und den Schülern, Eltern und Lehrkräften die Möglichkeit, die regionale Wirtschaft und deren Betriebe näher kennen zu lernen. Bei den Reden wurden die Chancen aufgezeigt, die sich durch die Kooperation „Schule trifft Wirtschaft“ bieten. Außerdem wurde die Wichtigkeit des Handwerks herausgehoben, denn es kann nicht durch KI ersetzt werden.

© Eventfoto/Maringer

Die Schüler und Lehrkräfte freuen sich bereits sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den regionalen Leitbetrieben.