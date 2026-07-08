Firmenpatenprojekt an der MS Gaspoltshofen

In der Mittelschule Gaspoltshofen fiel erneut der Startschuss für das Patenfirmenprojekt „Schule trifft Wirtschaft“.

Direktor Fritz Famler und die Klassenlehrkräfte der diesjährigen ersten Klassen konnten mit Unterstützung von WKO-Leiter Hans Moser wieder drei motivierte Patenfirmen aus Gaspoltshofen für die drei Klassen des Jahrgangs gewinnen.

Patenfirma der 1a Klasse ist die Raiffeisenbank Grieskirchen, Patenfirma der 1b Klasse die FläktGroup Austria und die Firmenpatenschaft für die 1c Klasse übernimmt die Firma Sterrer. Alle drei Unternehmen haben ihren Betriebsstandort in Gaspoltshofen.

© Maringer

Bei einer gemeinsamen Feierstunde im kleinen Rahmen bekundeten die Schülerinnen und Schüler ihre Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit einem selbstgetexteten Rap. Anschließend stellten sich die Patenfirmen bei ihren Patenklassen vor und nahmen sich viel Zeit für deren Fragen. Die Unterzeichnung der Verträge krönte den abwechslungsreichen Vormittag.

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Die Ehrengäste Bürgermeister Wolfgang Klinger, Schulqaulitätsmanagerin Doris Aflenzer und WKO-Bezirksstellenleiter Hans Moser hoben in ihren Grußworten die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft hervor. Beide Partner profitieren: Die regionalen Betriebe knüpfen früh Kontakte zu potenziellen Fachkräften, während die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Arbeitswelt und die Berufsmöglichkeiten der Region gewinnen.



Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler freuen sich bereits sehr auf zukünftige gemeinsame Projekte.