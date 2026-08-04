Mit der Pflegelehre in einen Beruf mit Zukunft: Neue Chance für junge Menschen

„Wer sich heute für die Pflege entscheidet, wählt einen sinnstiftenden Beruf mit sicheren Perspektiven und vielfältigen Karrieremöglichkeiten. Die Pflegelehre eröffnet jungen Menschen einen direkten Weg in dieses Berufsfeld und schafft eine wertvolle Grundlage für die weitere berufliche Entwicklung“, betont Patrick Hochhauser, Obmann der Fachgruppe Gesundheitsbetriebe der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

In Oberösterreich stehen zwei Ausbildungswege offen: Die Lehre zur Pflegeassistenz dauert drei Jahre, jene zur Pflegefachassistenz vier Jahre. Neben der praktischen Ausbildung im Lehrbetrieb besuchen die Lehrlinge die Berufsschule Linz 1. Wer den Pflegeberuf kennenlernen möchte, erhält im Rahmen von Schnuppertagen oder einer Schnupperwoche erste Einblicke in den Pflegealltag. Interessierte Jugendliche können sich dafür direkt an Alten- und Pflegeheime in ihrer Region wenden.

Mit Menschen arbeiten und etwas zurückbekommen

Wie ein Weg in die Pflege aussehen kann, zeigt Lena Priller. Sie steht am Ende des zweiten Lehrjahres ihrer Ausbildung zur Pflegefachassistenz: „Ich wollte nach der Schule praktisch arbeiten und einen Beruf erlernen, bei dem ich mit Menschen arbeite. An der Pflege gefällt mir besonders, dass man viel zurückbekommt. Die Menschen sind dankbar und es gibt viele schöne Begegnungen.“

Im Alten- und Pflegeheim unterstützt sie ältere Menschen im Alltag und übernimmt mit zunehmender Erfahrung immer mehr Aufgaben. Dabei lernt sie nicht nur pflegerisches Fachwissen, sondern auch, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und im Team zu arbeiten.

Gute Ausbildung braucht persönliche Begleitung

Wer direkt nach der Pflichtschule eine Pflegelehre beginnt, braucht neben fachlicher Ausbildung auch persönliche Begleitung. Ausbildnerinnen und Ausbilder führen die Jugendlichen schrittweise an ihre Aufgaben heran und begleiten sie auf dem Weg zur Selbstständigkeit im Pflegealltag. „Pflege ist ein Marathon und kein Sprint. Junge Menschen brauchen Zeit, Begleitung und die Möglichkeit, Schritt für Schritt Verantwortung zu übernehmen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen nicht nur Fachwissen mitzugeben, sondern sie auch in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken“, erklärt Franz Josef Schönauer, Lehrlingsausbildner. Empathie, Geduld, Interesse an Menschen und Teamfähigkeit sind wichtige Voraussetzungen für den Pflegeberuf. Eine zentrale Rolle spielt dabei das gesamte Team: Erfahrene Kollegen geben ihr Wissen weiter und unterstützen junge Menschen beim Hineinwachsen in ihren Beruf.

Die Pflegelehre ist der Einstieg in ein Berufsfeld mit vielfältigen Perspektiven. Weitere Aus- und Weiterbildungen sind bis hin zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege sowie zu Fach- und Führungsaufgaben möglich. Engagierte Ausbildungsbetriebe tragen dazu bei, junge Menschen für die Pflege zu begeistern und sie auf ihrem Weg in einen Beruf zu begleiten, der auch in Zukunft unverzichtbar sein wird.