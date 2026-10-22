SEVEN-O-THREE: der neue Podcast für Werbung, Marketing und Kommunikation

Mit SEVEN-O-THREE startet die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKOÖ ein neues Podcast-Format für alle, die sich für Werbung, Marketing, Medien und Kommunikation interessieren. Der Podcast von Netzwerk Werbung greift aktuelle Entwicklungen auf, gibt spannenden Persönlichkeiten eine Stimme und eröffnet neue Perspektiven auf die Zukunft der Branche. Das Besondere: Mitglieder können das Format aktiv mitgestalten – mit eigenen Themenvorschlägen oder als Hosts einzelner Folgen.



SEVEN-O-THREE richtet sich an die rund 4.500 Mitgliedsbetriebe der Fachgruppe ebenso wie an Marketingverantwortliche, Medienprofis, Unternehmen und alle, die Kommunikation bewegen. Im Mittelpunkt stehen relevante Fragen, unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen aus der Praxis. Zu Wort kommen Expertinnen und Experten und Persönlichkeiten aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum.



CAESAR 2026 als Auftakt

In der ersten Folge geht es um die Neuausrichtung des oberösterreichischen Kommunikationspreises CAESAR, der vergangene Woche vergeben wurde. Das Gespräch dreht sich um den Abschied von klassischen Einreichkategorien, der heuer erstmals versucht wurde – mit Erfolg. Mit dabei sind die beiden Jury-Vorsitzenden Jo Marie Farwick und Thomas Börgel. Durch das Gespräch führen Fachgruppenobmann Christoph Schumacher und Harald Sturm, Agenturinhaber, Konzeptionist und Umsetzer des neuen Podcasts.



Ein Podcast aus der Branche – für die Branche

„SEVEN-O-THREE setzt bewusst auf Beteiligung statt auf ein starres Sendekonzept. Mitglieder können Themen vorschlagen, ihre Expertise einbringen und selbst die Moderation einzelner Folgen übernehmen. So entsteht ein Format, das die Vielfalt der Kreativ- und Kommunikationswirtschaft hörbar macht und den Austausch über Unternehmens- und Disziplingrenzen hinweg stärkt“, so Christoph Schumacher, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation.



SEVEN-O-THREE ist seit dem 21. Oktober 2026 auf den gängigen Podcast-Plattformen und über Netzwerk Werbung verfügbar. Themenideen und Interesse an einer Host-Rolle können an werbung@wkooe.at gesendet werden.



Weitere Informationen: www.netzwerk-werbung.at/seven-o-three-podcast

