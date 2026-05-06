Podcast "Ich bin Unternehmerin. Punkt": Neue Folge mit Gabriele Leidinger

In Episode 3 von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ ­– dem Podcast von Frau in der Wirtschaft OÖ - spricht Landesvorsitzende Lisa Sigl mit Gabriele Leidinger, Geschäftsführerin des Peuerbacher Transport- und Baggerunternehmens Leidinger.

2005 übernahm sie das Unternehmen nach einem unerwarteten Schicksalsschlag. Gabriele erzählt, wie sie diese Herausforderung mit Mut, Intuition und Konsequenz gemeistert hat. Sie spricht über die Rolle der Transportbranche als Systemerhalter und hebt hervor, wie wichtig es für Unternehmerinnen ist, frühzeitig für die Zukunft vorzusorgen. Die Folge gibt ehrliche Einblicke in ihren persönlichen Weg, die Höhen und Tiefen einer Unternehmensübernahme und die wertvollen Erfahrungen, die sie an andere Unternehmerinnen weitergibt.

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