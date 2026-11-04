Forstarbeit mit Rücksicht auf das Ökosystem Wald

Von der maschinellen Holz- ernte bis zur Rückung setzt die Mairhofer Forst GmbH auf Qualität, Verlässlichkeit und saubere Arbeit. Die Forstdienstleistungen sind auf Effizienz und Rücksicht auf das Ökosystem Wald ausgerichtet. Modernste Technik ermöglicht sichere Abläufe und eine umweltschonende Arbeitsweise. Von der persönlichen Beratung über die Betrachtung der lokalen Gegebenheiten und die Holzgewinnung bis hin zum Abtransport ist die Mairhofer Forst GmbH ein verlässlicher Partner für Waldbesitzer.

Mutiger Schritt

Gründer Florian Mairhofer hat mit 21 Jahren den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und sich bewusst für moderne Forsttechnik und einen leistungsfähigen Maschinenpark entschieden. Die damit verbundene große Investition und das unternehmerische Risiko waren ein bewusster Schritt, um die Voraussetzungen für ein zukunftsorientiertes Forstunternehmen zu schaffen. Florian Mairhofer: „Ich hatte von Anfang an den Mut, groß zu denken, und die dafür notwendigen Entscheidungen umzusetzen. Innerhalb kurzer Zeit ist daraus ein professionell aufgestelltes Forstunternehmen entstanden. Diese Entwicklung möchte ich in den kommenden Jahren konsequent fortsetzen.“

mairhofer-forst.at

Jungunternehmerpreis 2026

Am 30. September wurde in der Wirtschaftskammer Oberösterreich der „Jungunternehmer:innenpreis“ 2026 verliehen.

Florian Mairhofer erreichte dabei als Gründer der Mairhofer Forst GmbH mit Sitz in Kirchheim im Innkreis den 2. Platz in der Kategorie „Raketenstarter“.

Alle ausgezeichneten Unternehmen:

jungunternehmerpreis.at/gewinner-archiv/



