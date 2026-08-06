Kraft aus der Dose

Laufmeterweise stehen sie in den Getränkeregalen der Supermärkte: Energy- und andere Functionaldrinks. Die großen Marken dominieren, allen voran jene mt dem roten Stier im Namen. Aber auch Coca Cola und andere Getränkeriesen besetzen das Segment, dem noch immer ansehnliche Wachstumsraten von weltweit 8 Prozent zugetraut werden.

Mit diesen Getränke-Goliaths nimmt es ein David aus der Innviertler Gemeinde St. Willibald auf. Sein richtiger Name ist Fabian Flotzinger, 19 Jahre jung und Neo- Unternehmer mit einer Gründerstory, die energiegeladen ist wie sein Produkt. „In meiner Klasse in der HTL Braunau haben wir am Junior Company Programm teilgenommen. Die Idee war ein Ingwer-Shot mit Kreatin, einem bekannten Nahrungsergänzungsmittel für den Muskelaufbau“, berichtet der fitnessbegeisterte Gründer.

So wie er machen jedes Jahr Dutzende Schülerinnen und Schüler mit, gründen und führen eigene real wirtschaftende Unternehmen mit echten Produkten/Dienstleistungen. Organisiert wird das Programm von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft der WKOÖ.





Im dritten Anlauf

Der erste Versuch misslingt, aber Flotzinger macht im darauffolgenden Schuljahr weiter. Ein Energydrink mit Kreatin sollte es werden, doch wieder ein Rückschlag: Es stellt sich heraus, dass Kreatin in Flüssigkeiten nicht lange genug stabil bleibt. „Wir haben aber an die Grundidee geglaubt und schließlich einen funktionellen Energydrink entwickelt, der - vor dem Training getrunken - Leistung und den sogenannten Pump im Gym verbessert“, erklärt Flotzinger.

© Privat Das Auto muss draußen bleiben: In der elterlichen Garage bunkert Jungunternehmer Fabian Flotzinger die erste Charge seines Energydrinks.

Nach der so entwickelten Rezeptur mischt er in der elterlichen Küche die ersten Getränke in großen Gurkengläsern zusammen. Der Pumpshot ist geboren und mit ihm die Lust auf mehr. So ist es nach Ende des Schuljahres eine klare Entscheidung: im August 2025 wird die PUMPSHOT GmbH gegründet.

Gut unterstützt gegründet

Wie sieht er im Rückblick die Gründungsphase? „Die Gründung selbst war unproblematisch, auch mit Unterstützung des Gründerservice der Wirtschaftskammer.“

20.000 Dosen produziert

Gemeinsam mit dem Produktionspartner in Niederösterreich wird das Rezept auf industrielles Niveau gebracht. Anfang 2026 dann der Meilenstein: seitdem läuft die Produktion, 20.000 Dosen umfasst die erste Charge. Die gilt es jetzt unters muskelbepackte Volk zu bringen. „Wir verkaufen direkt über Fitnessstudios und haben einen eigenen Onlineshop. Die Rückmeldungen sind überall positiv“, freut sich der Gründer. 20 Studios sind mittlerweile Stammkunden, laufend kommen neue dazu, auch dank dreier Mitstreiter, die im Vertrieb unterstützen.

Wie‘s weitergeht? Offen. Soeben absolvierte Fabian Flotzinger die Matura, als nächstes kommt der Zivildienst an die Reihe. Und dann? „Am liebsten Vollzeit-Unternehmer.“