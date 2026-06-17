Redl Bau investiert in Bauflächen und  setzt auf Nachhaltigkeit

Mit dem neuen Tochterunternehmen „Holzkraft“ ist Redl Bau auch im Holzmassivbau aktiv, um u.a. im Bereich der Aufstockungen Projekte effizient umsetzen zu können. „In Linz gibt es viele Wohngebäude, bei denen das Dachgeschoß nicht ausgebaut ist. Eine Aufstockung bietet hier den Vorteil, zusätzlichen Wohnraum ressourcenschonend auf bestehender Grundfläche zu schaffen. Bei dieser Nachverdichtung ist in naher Zukunft eine große Nachfrage zu erwarten. Der Baustoff Holz ist dafür ideal geeignet, damit kann Wohnraum schnell und klimaneutral geschaffen werden“, betont Geschäftsführer Günther Wiesmeier.

Weiters hat Redl Bau in Bauflächen investiert und setzt dort bereits schrittweise erste Bauvorhaben um. So entstehen aktuell in der Jeggstraße in der Neuen Heimat in Linz 15 Wohneinheiten, weitere Bauvorhaben werden unter anderem in Pfarrkirchen bei Bad Hall und Gmunden mit acht bzw. zwölf Wohneinheiten umgesetzt.

Standbein Sanierung

Der Sanierungsbereich ist für Redl Bau besonders wichtig. Hier werden jährlich u.a. über 1000 Wasser- und Brandschäden behoben. Auch die energetische Sanierung von Wohngebäuden wird durchgeführt. Die Wohnhaussanierung für Wohnbaugesellschaften wird 2026 ein Volumen von über 300 Wohnungen umfassen. Dazu kommen heuer insgesamt 150 Balkonsanierungen an bestehenden Wohngebäuden in Linz.

Das Linzer Bauunternehmen hat mit „Zweiseil“ auch eine auf die Höhensanierung (Bild) spezialisierte Tochterfirma. Die Spezialisten sind dabei in bis zu 150 Meter Höhe und 30 Meter Tiefe im Einsatz. Spengler- und Schlosserarbeiten an schwer zugänglichen Objektbereichen führen die Kletterspezialisten ebenso fachgerecht aus wie Spezialreinigungen von Objekt- und Fassadenflächen in lichten Höhen und engsten Tiefen. Insgesamt 30 Mitarbeiter sind bei Zweiseil beschäftigt. Auch in der Natur spielen Industriekletterer ihre Stärke aus, um Verkehrswege vor drohenden Stein- und Felsstürzen zu sichern oder ihre Arbeit in tiefen Schächten zu verrichten. Insgesamt 30 Mitarbeiter sind bei Zweiseil beschäftigt.



90 Mitarbeiter haben bei Redl Bau 2025 einen Umsatz von 18 Mio. Euro erzielt.

Das Unternehmen wurde im Februar 1955 gegründet. Viele Wohnbaugenossenschaften, private Bauherrn und Versorgungsunternehmen setzen auf die vielfältigen Leistungen von Redl Bau.

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