Die WKOÖ setzt ihren Entlastungskurs im eigenen Verantwortungsbereich fort und senkt die Kammerumlage 2 (KU2) von derzeit 0,19 Prozent der Lohnsumme der Beschäftigten in der gewerblichen Wirtschaft Oberösterreichs schrittweise auf 0,16 Prozent (bis 2029).

Damit werden die oberösterreichischen Mitgliedsbetriebe um rund 10 Mio. Euro jährlich entlastet. Finanziert wird die weitere Beitragssenkung durch strukturelle Einsparungen und eine effizientere Organisation. „Die WKOÖ hat für die bundesweite Reformgruppe das Modell ‚1+2‘ für Interessenvertretung und Servicethemen entwickelt. Dieses sieht für die gesetzliche Interessenvertretung vor, dass die Bundeswirtschaftskammer ihre Positionen zu einzelnen Themen immer gemeinsam mit zwei fachlich spezialisierten Landeskammern erarbeitet, anstatt wie bisher mit allen neun Landeskammern“, berichtet WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich wird in diesem Modell die Themen Lehre, Sozialpolitik, Energie(wende) und Belebung des Kapitalmarkts übernehmen. Die Ressourcen, die durch diese Arbeitsweise gespart werden, fließen wiederum in die Dienstleistungen der WKOÖ, um die Betriebe in ihrem Alltag bestmöglich zu unterstützen.

Der Einsatz lohnt sich. Durch ihre konsequente Interessenpolitik konnte die WKOÖ bereits wichtige Forderungen wie die Erhöhung des Gewinnfreibetrags, die Ausweitung der Sofortabschreibung sowie die Einführung des Investitionsfreibetrags durchsetzen. Diese Maßnahmen reduzieren die Steuerbelastung und erleichtern Investitionen. In die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte und somit in die Zukunft des Standorts investiert auch die WKOÖ selbst. Nach dem Bau des WKO-Bildungscampus, der das WIFI und sämtliche bildungspolitischen Angebote der WKOÖ vereint, wird ab Mitte 2027 der sogenannte ABC-Trakt des WIFI, in dem hauptsächlich Kurs-, Schulungs- und Büroräume untergebracht sind, generalsaniert.

Energiekosten werden gesenkt

Das bald 65 Jahre alte Gebäude wird technisch und energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Allein die Energiekosten können dadurch iin Zukunft um rund 380.000 Euro jährlich gesenkt werden.





WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer:

Hartnäckiger Einsatz lohnt sich



Die Aufgabe der Wirtschaftskammer ist, für die Betriebe in unserem Land die besten Bedingungen zu schaffen. Wir setzen uns für die Interessen der Betriebe ein und versuchen in einem täglichen Abwehrkampf immer neue Belastungen von den Unternehmen abzuwenden. Natürlich geht dieser Kampf nicht immer zugunsten der Wirtschaft aus, durch unseren hartnäckigen Einsatz konnten aber die Kosten für die Betriebe bereits deutlich gesenkt werden. Wir haben erreicht, dass die Kosten für den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) ab 2028 um ein Prozent verringert werden, was eine Entlastung von 318 Mio. Euro jährlich bedeutet. Ein wichtiges positives Signal für die Wirtschaft war auch die Erhöhung des Investitionsfreibetrags, die sich für jedes oberösterreichische Mitglied mit einer Entlastung von 13.300 Euro ausgewirkt hat.

Nicht nur finanzielle Erleichterungen konnten wir für die Betriebe erreichen, auch im Bereich der Bürokratie hat sich der Einsatz der WKOÖ gelohnt. Die Gewerbeordnungs-Novelle, die auf Druck der Wirtschaftskammer umgesetzt wird, bringt den Unternehmen endlich einfachere Genehmigungsverfahren und längere Fristen bei der Wiederaufnahme von Betriebsanlagen. Und nicht zuletzt trägt die WKOÖ mit der schrittweisen Senkung der Kammerumlage 2 auf 0,16 Prozent im Jahr 2029 auch selbst zur Entlastung der Betriebe bei.



Nicht nur finanzielle Erleichterungen konnten wir für die Betriebe erreichen, auch im Bereich der Bürokratie hat sich der Einsatz der WKOÖ gelohnt.



