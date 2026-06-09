Wirtschaftsparlament bringt gemeinsame Reformagenda auf den Weg
Fraktionen bekennen sich zu starker, schlagkräftiger Interessenvertretung – Kammerumlagen werden weiter gesenkt
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Unter der Leitung von WKOÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger hat eine Taskforce in den vergangenen Monaten Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der Wirtschaftskammerorganisation erarbeitet. Das Ergebnis der Taskforce, in der alle oberösterreichischen Wählergruppen mitgearbeitet haben, wurde in der heutigen Sitzung des Wirtschaftsparlaments von Wirtschaftsbund, sozialdemokratischer Wirtschaftsverband, UNOS, Liste Industrie, WIR und Grüne Wirtschaft als Reformkonzept beschlossen. Dieses legt gemeinsame Handlungsempfehlungen fest, die darauf abzielen, den Wert der Wirtschaftskammer für ihre Mitglieder sichtbar zu machen, ihre Produktivität zu steigern, die Finanzierung gerecht zu gestalten und die Transparenz sowie die Wahlbeteiligung zu erhöhen.
Kammerumlage 2 sinkt bis 2029 um 20 Prozent
Leitlinien sind einerseits Ausbau und Optimierung der Leistungen und andererseits eine Senkung der Kammerumlagen für die Mitglieder. Zentrale Maßnahme ist eine Service-, Beratungs- und Ausbildungsoffensive mit Schwerpunkt auf kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk und regionale Wirtschaft. Geplant ist zudem eine neue Form der Leistungsbilanz, um Kosten und Nutzen für die Mitglieder künftig transparent darzustellen. Unter anderem mit dem Ausbau von KI-Services soll die Produktivität weiter gesteigert werden, um Entlastungsschritte für die Unternehmen zu setzen: Bis 2029 wird die Kammerumlage 2, mit der Arbeitgeberbetriebe die Wirtschaftskammer finanzieren, weiter gesenkt.Schulterschluss für den oberösterreichischen Weg