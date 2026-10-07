Nach der „Jugend & Beruf“ ist vor den regionalen Lehrlingsmessen

Quer durch alle Bezirke geht eine Reihe von Informationstagen über die Bühne, bei denen sich Jugendliche eingehend beraten lassen können, ob sie die Schule fortsetzen oder einen Lehrberuf ergreifen wollen. Wichtig ist, seine eigenen Fähigkeiten und Talente zu kennen. Die WKOÖ unterstützt Jugendliche dabei mit umfassenden Info-Angeboten, etwa mit der Potenzialanalyse.

Wer vor der Entscheidung Schule oder Berufsausbildung steht, sollte sich immer vor Augen halten: Mit dem Lehrabschluss ist schon lange nicht mehr Schluss, denn es gibt neben dem Befähigten- und Meistertitel zahlreiche weiterführende Qualifizierungen wie Lehre mit Matura oder die Duale Akademie.

Plattform für Arbeitgeber

Die Regionalmessen sind aber auch ideale Plattformen, um sich als Arbeitgeber der Zukunft zu präsentieren. Die Sicherung qualifizierter Fachkräfte beginnt nämlich direkt vor der eigenen Betriebstür. Unternehmen können sich als attraktiver Arbeitgeber in der unmittelbaren Umgebung positionieren und Jugendliche und damit die Fachkräfte von morgen dort abholen, wo sie leben.

Regionale Berufsinformationstage und Lehrlingsmessen (nach Bezirken)

BR Lehrlingsmesse Braunau 9. und 10. Okt. Bezirkssporthalle Braunau

Lehrlingsmesse Mattighofen 13. und 14. Nov. Sepp-Öller-Halle Mattighofen EF 13. Eferdinger Karrieretag 13. Okt. Kulturzentrum Bräuhaus Eferding FR Berufserlebnistag Freistadt 20. Nov. Messehalle Freistadt GM Job-Event „Die Talente Almtal“ 9. Okt. Mittelschule Scharnstein

Job Rallye Inneres Salzkammergut 4. Nov.



Lehrlingsmesse Inneres Salzkammergut 18. März 2027 Trinkhalle Bad Ischl GR Lehrlingsgipfel Natternbach 8. Okt. Schulzentrum Natternbach

Berufserlebnistag Grieskirchen 20. Okt. Raiffeisen-Sportarena Schulzentrum Grieskirchen

Lehrlingsgipfel Waizenk./Prambachk. 10. Nov. Agrar Bildungs Zentrum Waizenkirchen KI Berufserlebnistage Kirchdorf 6. und 7. Nov. Stadthalle Kirchdorf LS 13. Linzer Lehrlings- u. Lehrbetriebsmesse 4. Nov. Design Center Linz LL Lehrlingsmesse Linz-Land 21. Okt. Kürnberghalle Leonding

AMS Jobbörse Zweite Chance 23. Feb. 2027 AMS Traun PE Berufs- und Bildungsmesse Perg 6. und 7. Nov. WKO Perg RI Berufserlebnistage Ried 20. und 21. Nov. Energie Ried Halle 18/Rieder Messe RO Karrieretag Rohrbach 23. Okt. Bezirkssporthalle Rohrbach SD Zukunftsmesse Schärding 16. und 17. Okt. Bezirkssporthalle Schärding SE FIT4Future Steyr 16. und 17. Okt. Stadthalle Steyr (Tabor) UU Berufserlebnistage UU 8. Okt. Gusenhalle Gallneukirchen

Berufserlebnistage UU 13. Okt. Schulzentrum Feldkirchen

Berufserlebnistage UU 16. Okt. Sporthalle Bad Leonfelden VB Bildungs- und Lehrlingsmesse Vöcklabruck 20.–22. Mai 2027 LMVB REVA-Halle Vöcklabruck WE/WL Lehrlingsmesse Wels, Wels-Land 1. Apr. 2027 Halle 22 C, Messegelände Wels

Infos & Anmeldung zu den Veranstaltungen bei der jeweiligen WKO-Bezirksstelle