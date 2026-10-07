Nach der „Jugend & Beruf“ ist vor den regionalen Lehrlingsmessen
In den nächsten Monaten finden in den Bezirken zahlreiche regionale Lehrlingsmessen und Berufserlebnistage statt.
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Quer durch alle Bezirke geht eine Reihe von Informationstagen über die Bühne, bei denen sich Jugendliche eingehend beraten lassen können, ob sie die Schule fortsetzen oder einen Lehrberuf ergreifen wollen. Wichtig ist, seine eigenen Fähigkeiten und Talente zu kennen. Die WKOÖ unterstützt Jugendliche dabei mit umfassenden Info-Angeboten, etwa mit der Potenzialanalyse.
Wer vor der Entscheidung Schule oder Berufsausbildung steht, sollte sich immer vor Augen halten: Mit dem Lehrabschluss ist schon lange nicht mehr Schluss, denn es gibt neben dem Befähigten- und Meistertitel zahlreiche weiterführende Qualifizierungen wie Lehre mit Matura oder die Duale Akademie.
Plattform für Arbeitgeber
Die Regionalmessen sind aber auch ideale Plattformen, um sich als Arbeitgeber der Zukunft zu präsentieren. Die Sicherung qualifizierter Fachkräfte beginnt nämlich direkt vor der eigenen Betriebstür. Unternehmen können sich als attraktiver Arbeitgeber in der unmittelbaren Umgebung positionieren und Jugendliche und damit die Fachkräfte von morgen dort abholen, wo sie leben.
Regionale Berufsinformationstage und Lehrlingsmessen (nach Bezirken)
|BR
|Lehrlingsmesse Braunau
|9. und 10. Okt.
|Bezirkssporthalle Braunau
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|Lehrlingsmesse Mattighofen
|13. und 14. Nov.
|Sepp-Öller-Halle Mattighofen
|EF
|13. Eferdinger Karrieretag
|13. Okt.
|Kulturzentrum Bräuhaus Eferding
|FR
|Berufserlebnistag Freistadt
|20. Nov.
|Messehalle Freistadt
|GM
|Job-Event „Die Talente Almtal“
|9. Okt.
|Mittelschule Scharnstein
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|Job Rallye Inneres Salzkammergut
|4. Nov.
|
|
|Lehrlingsmesse Inneres Salzkammergut
|18. März 2027
|Trinkhalle Bad Ischl
|GR
|Lehrlingsgipfel Natternbach
|8. Okt.
|Schulzentrum Natternbach
|
|Berufserlebnistag Grieskirchen
|20. Okt.
|Raiffeisen-Sportarena Schulzentrum Grieskirchen
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|Lehrlingsgipfel Waizenk./Prambachk.
|10. Nov.
|Agrar Bildungs Zentrum Waizenkirchen
|KI
|Berufserlebnistage Kirchdorf
|6. und 7. Nov.
|Stadthalle Kirchdorf
|LS
|13. Linzer Lehrlings- u. Lehrbetriebsmesse
|4. Nov.
|Design Center Linz
|LL
|Lehrlingsmesse Linz-Land
|21. Okt.
|Kürnberghalle Leonding
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|AMS Jobbörse Zweite Chance
|23. Feb. 2027
|AMS Traun
|PE
|Berufs- und Bildungsmesse Perg
|6. und 7. Nov.
|WKO Perg
|RI
|Berufserlebnistage Ried
|20. und 21. Nov.
|Energie Ried Halle 18/Rieder Messe
|RO
|Karrieretag Rohrbach
|23. Okt.
|Bezirkssporthalle Rohrbach
|SD
|Zukunftsmesse Schärding
|16. und 17. Okt.
|Bezirkssporthalle Schärding
|SE
|FIT4Future Steyr
|16. und 17. Okt.
|Stadthalle Steyr (Tabor)
|UU
|Berufserlebnistage UU
|8. Okt.
|Gusenhalle Gallneukirchen
|
|Berufserlebnistage UU
|13. Okt.
|Schulzentrum Feldkirchen
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|Berufserlebnistage UU
|16. Okt.
|Sporthalle Bad Leonfelden
|VB
|Bildungs- und Lehrlingsmesse Vöcklabruck
|20.–22. Mai 2027
|LMVB REVA-Halle Vöcklabruck
|WE/WL
|Lehrlingsmesse Wels, Wels-Land
|1. Apr. 2027
|Halle 22 C, Messegelände Wels
Infos & Anmeldung zu den Veranstaltungen bei der jeweiligen WKO-Bezirksstelle