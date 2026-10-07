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Nach der „Jugend & Beruf“ ist vor den regionalen Lehrlingsmessen

In den nächsten Monaten finden in den Bezirken zahlreiche regionale Lehrlingsmessen und Berufserlebnistage statt.

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 07.10.2026

Quer durch alle Bezirke geht eine Reihe von Informationstagen über die Bühne, bei denen sich Jugendliche eingehend beraten lassen können, ob sie die Schule fortsetzen oder einen Lehrberuf ergreifen wollen. Wichtig ist, seine eigenen Fähigkeiten und Talente zu kennen. Die WKOÖ unterstützt Jugendliche dabei mit umfassenden Info-Angeboten, etwa mit der Potenzialanalyse. 

Wer vor der Entscheidung Schule oder Berufsausbildung steht, sollte sich immer vor Augen halten: Mit dem Lehrabschluss ist schon lange nicht mehr Schluss, denn es gibt neben dem Befähigten- und Meistertitel zahlreiche weiterführende Qualifizierungen wie Lehre mit Matura oder die Duale Akademie.

Plattform für Arbeitgeber

Die Regionalmessen sind aber auch ideale Plattformen, um sich als Arbeitgeber der Zukunft zu präsentieren. Die Sicherung qualifizierter Fachkräfte beginnt nämlich direkt vor der eigenen Betriebstür. Unternehmen können sich als attraktiver Arbeitgeber in der unmittelbaren Umgebung positionieren und Jugendliche und damit die Fachkräfte von morgen dort abholen, wo sie leben.

Regionale Berufsinformationstage und Lehrlingsmessen (nach Bezirken)

BR Lehrlingsmesse Braunau 9. und 10. Okt. Bezirkssporthalle Braunau

Lehrlingsmesse Mattighofen 13. und 14. Nov. Sepp-Öller-Halle Mattighofen
EF 13. Eferdinger Karrieretag 13. Okt. Kulturzentrum Bräuhaus Eferding
FR Berufserlebnistag Freistadt 20. Nov. Messehalle Freistadt
GM Job-Event „Die Talente Almtal“ 9. Okt. Mittelschule Scharnstein

Job Rallye Inneres Salzkammergut 4. Nov. 

Lehrlingsmesse Inneres Salzkammergut 18. März 2027  Trinkhalle Bad Ischl
GR Lehrlingsgipfel Natternbach 8. Okt. Schulzentrum Natternbach

Berufserlebnistag Grieskirchen 20. Okt. Raiffeisen-Sportarena Schulzentrum Grieskirchen

Lehrlingsgipfel Waizenk./Prambachk. 10. Nov. Agrar Bildungs Zentrum Waizenkirchen
KI Berufserlebnistage Kirchdorf 6. und 7. Nov. Stadthalle Kirchdorf
LS 13. Linzer Lehrlings- u. Lehrbetriebsmesse  4. Nov. Design Center Linz
LL Lehrlingsmesse Linz-Land 21. Okt. Kürnberghalle Leonding

AMS Jobbörse Zweite Chance 23. Feb. 2027 AMS Traun
PE Berufs- und Bildungsmesse Perg 6. und 7. Nov. WKO Perg
RI Berufserlebnistage Ried 20. und 21. Nov. Energie Ried Halle 18/Rieder Messe
RO Karrieretag Rohrbach 23. Okt.  Bezirkssporthalle Rohrbach
SD Zukunftsmesse Schärding 16. und 17. Okt. Bezirkssporthalle Schärding
SE FIT4Future Steyr 16. und 17. Okt. Stadthalle Steyr (Tabor)
UU Berufserlebnistage UU 8. Okt. Gusenhalle Gallneukirchen

Berufserlebnistage UU 13. Okt. Schulzentrum Feldkirchen

Berufserlebnistage UU 16. Okt. Sporthalle Bad Leonfelden
VB Bildungs- und Lehrlingsmesse Vöcklabruck 20.–22. Mai 2027 LMVB REVA-Halle Vöcklabruck
WE/WL Lehrlingsmesse Wels, Wels-Land 1. Apr. 2027 Halle 22 C, Messegelände Wels

Infos & Anmeldung zu den Veranstaltungen bei der jeweiligen WKO-Bezirksstelle