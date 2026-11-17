Mehr als 90 Besucherinnen und Besucher nahmen an der Veranstaltung in der WKO Grieskirchen teil. Im Fokus des Wirtschaftstreffs stand der Dialog, sprich das aktive Kennenlernen, zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region. In Kooperation mit der VKB Grieskirchen wurden den Unternehmern eine attraktive Plattform geboten, um ihr Netzwerk auszubauen.

Veranstaltungspartner der WKO Grieskirchen (Obmann Günther Baschinger und Leiter Hans Moser) waren neben dem Hauptsponsor VKB Grieskirchen (Filialdirektor Mario Brandt und Firmenbetreuerin Gerlinde Kaltenbacher), Frau in der Wirtschaft Bezirk Grieskirchen (Bezirksvorsitzende Helga Schörgendorfer) und Junge Wirtschaft Bezirk Grieskirchen (Bezirksvorsitzender Philipp Baumgartner), sowie Thomas Muggenhumer seitens der HiH Grieskirchen.

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In zwei Talkrunden, moderiert von Martin Burgholzer, kamen 12 Persönlichkeiten aus dem Bezirk Grieskirchen zu Wort. Eine interessante Mischung aus sehr bekannten und erfahrenen Damen und Herren einerseits und jungen aufstrebenden Unternehmern andererseits.

„Die 18 Talkrundenteilnehmer beantworteten die Fragen von Moderator Burgholzer sehr mutig und ehrlich, das ergibt den großen Mehrwert für alle Besucher“, ist Hans Moser begeistert vom Regio Talk.

Ausgiebige Diskussion- und Erfahrungsaustausch-Runden in Kleingruppen rundete diesen sehr erfolgreichen Unternehmerabend ab.

„Die Besucher unseres REGIO TALK „Erfahrung trifft Aufsteiger“ waren von den Ausführungen und den vielfältigen und sehr interessanten Beiträgen begeistert, daher werden wir gleich wieder in die Planung des nächsten Regio Talk gehen!“, versprachen Günther Baschinger und Hans Moser.