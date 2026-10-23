Jetzt an Ihre Winterreifen denken!

Am 1. November beginnt in Österreich die situative Winterreifenpflicht. Bei Straßenverhältnissen wie Schnee, Matsch, Eis und Kälte sind Winterreifen mit einer Mindestprofiltiefe von 4 mm vorgeschrieben. Es ist somit höchste Zeit, den Ist-Zustand der Winterräder zu überprüfen.



Wer in der kalten Jahreszeit auch bei widrigen Wetterbedingungen sicher unterwegs sein will, sollte Reifen mit einer Profiltiefe von deutlich mehr als 4 mm unterwegs sein. „Je mehr, desto besser. Intakte Räder sind die wichtigste und einzige Verbindung zwischen Auto und Straße“, betont Reifenexperte Stefan Deschka vom Landesgremium des oberösterreichischen Fahrzeughandels.

Eine umgehende Bestellung beim Reifenspezialisten ist absolut empfehlenswert und sorgt dafür, dass man rechtzeitig gerüstet ist. Bei Morgenfrost oder wenn es schneit, ist es schon zu spät. Winterreifen sind schon ab einer Außentemperatur von 7 Grad Celsius besser als Sommerreifen.

Rechtzeitig bestellen

Wer ein neues Winterreifen-Set benötigt, sollte auf Nummer sicher gehen und rasch handeln. Die intensive Nachfrage Ende Oktober und Anfang November kann Liefer- und Wartezeiten zur Folge haben. „Eine umgehende Bestellung beim Reifenspezialisten ist absolut empfehlenswert und sorgt dafür, dass man rechtzeitig gerüstet ist. Bei Morgenfrost oder wenn es schneit, ist es schon zu spät. Winterreifen sind schon ab einer Außentemperatur von 7 Grad Celsius besser als Sommerreifen“, so Deschka.



Richtig entscheiden

Passende Reifen fördern die Sicherheit und die Funktion moderner Fahrassistenzsysteme. Haftung, Brems- und Lenkverhalten sind ebenso wichtig, wie die Belastbarkeit in jeder Situation. „Genau darauf gehen die Fahrzeug- und Reifenhändler im Fachgespräch gerne ein. Die Auswahl am Markt ist groß und es gibt definitiv Unterschiede bei Qualität und Preis. Wer sich an Spezialisten wendet, trifft mit Sicherheit die richtige Entscheidung, mit der man auf Dauer sichere Freude hat“, weiß der Experte.



Professionell einlagern

Sommerreifen einzulagern kostet Kraft, Zeit und Raum. „Um unnötiges Schleppen zu vermeiden und zuhause wertvollen Platz zu sparen, können die Räder beim Händler kostengünstig und professionell eingelagert werden. Sie überwintern bei idealen Temperaturen und Bedingungen, werden überprüft und im Frühjahr erneut von Profis montiert“, empfiehlt Deschka.

