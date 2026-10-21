Rekordumsatz für Logistik-Spezialist TGW

TGW Logistics mit Sitz in Wels und Marchtrenk kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent auf 1,37 Mrd. Eurgesteigert werden.

Zahlreiche Unternehmen haben sich im vergangenen Geschäftsjahr für die hochautomatisierten Lösungen des Logistikunternehmens entschieden, darunter der britische Lebensmitteleinzelhändler Marks & Spencer, dm drogerie markt in Deutschland und Österreich sowie der Schweizer Onlinehändler Galaxus. „Das Vertrauen unserer Kunden bildet das Fundament für weiteres Wachstum, denn bis 2030 wollen wir die Zwei-Milliarden-Marke im Umsatz überspringen“, so der CEO von TGW Logistics Henry Puhl. Das Wachstum wird einerseits bei bestehenden Kunden in Westeuropa angestrebt, ebenso aber in Osteuropa und Nordamerika. Das oberösterreichische Unternehmen hat auch Asien im Fokus: Ende Oktober wird in der westindischen Technologie-Metropole Pune die 25. Niederlassung von TGW Logistics eröffnet.

Neues Bürogebäude 2028

Das Unternehmen investiert aber auch in Oberösterreich. Nach der Inbetriebnahme einer neuen Produktionshalle in Marchtrenk, die um 100 Mio. Euro errichtet wurde, folgt Anfang 2028 ein neues Bürogebäude mit einer Investitionssumme von 50 Mio. Euro. Der Wachstumskurs wirkt sich auch auf die Arbeitsplätze aus: TGW Logistics sucht in Österreich 400 neue Mitarbeiter.

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