RLB hält den Erfolgskurs

Der Gesamtperiodenüberschuss wuchs um 452,6 Mio. auf 833,2 Mio. Euro, das Betriebsergebnis verbesserte sich kräftig um 611,8 Mio. Euro auf 879 Mio. Euro. „Das erste Halbjahr 2026 war für die RLB OÖ äußerst erfolgreich. Wir konnten unsere Kapitalbasis weiter stärken, im operativen Geschäft wachsen und gleichzeitig wesentliche Zukunftsprojekte vorantreiben", so Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer.

In zentralen Bereichen stark

Die Bank ist in zentralen Kundensegmenten gewachsen. Neben einer stabilen operativen Geschäftsentwicklung hat insbesondere die „starke Wertentwicklung der At-equity-Beteiligungen" das Ergebnis geprägt, teilt die Bank mit Blick auf Unternehmen wie den Stahlkonzern voestalpine und die Raiffeisen Bank International (RBI) mit. „Besonders erfreulich ist die positive Entwicklung unserer Beteiligungen, allen voran der Raiffeisen Bank International", bekräftigt der RLB-OÖ-Chef. Das operative Geschäft entwickelte sich den Angaben zufolge auf einem konstant hohen Niveau. Das Finanzierungsvolumen beziffert die Bank mit 26,5 Mrd. Euro per Ende Juni 2026, ein Plus von drei Prozent. Der Zinsüberschuss erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 274,5 Mio. Euro. Der Provisionsüberschuss legte um 10,2 Prozent auf 123,5 Mio. Euro zu.

Bilanzsumme hat zugelegt

Die Kundeneinlagen sind stabil bei 14 Mrd. Euro. Die Konzernbilanzsumme hat mit 49,2 Mrd. Euro gegenüber dem Wert zum Jahresende 2025 zugelegt und befindet sich weiterhin auf hohem Niveau. Die Kapitalausstattung der RLB OÖ wurde auch im ersten Halbjahr gestärkt. Die harte Kernkapitalquote (CET1-Ratio) hat sich zu Ende 2025 um 0,3 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent verbessert, die Gesamtkapitalquote um 0,1 Prozentpunkte auf 21,1 Prozent.



