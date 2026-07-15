Experte für Tageslicht, kombinierte Lüftung, Rauch- und Wärmeabzug

Das Familienunternehmen mit Sitz in Gunskirchen wurde 1996 von Walter Breitwieser in Pennewang gegründet. 2014 war ein entscheidendes Jahr für RWA, das Team zählte bereits 14 Mitarbeiter und der Standort wurde nach Gunskirchen verlegt, um dem Wachstum gerecht zu werden. Mit dem Einstieg von Roman Breitwieser, der 2021 die Geschäftsführung übernahm, begann die nächste Generation der Unternehmensführung.

Innovative Lösungen

Das Unternehmen setzt auf innovative Lösungen in den Bereichen Tageslicht, Rauch- und Wärmeabzug (RWA), Lüftungstechnik sowie natürliche Belichtung. Betreut werden von aktuell 16 Mitarbeitern Kunden aus Industrie, Gewerbe, Wohnbau und öffentlichen Einrichtungen in ganz Österreich. Neben dem Hauptstandort in Gunskirchen verfügt RWA über einen weiteren Standort in Kindberg (Steiermark) und Faistenau (Salzburg).

Das Leistungsspektrum umfasst u. a. die Planung, Lieferung, Montage sowie Wartung von Lichtkuppeln, Lichtstraßen, Industrieverglasungen, RWA-Geräten wie Jalousien oder Doppelklappen, fixen und mobilen Rauchschürzen, mechanischen Brandgasventilatoren, Absturz- und Durchsturzsicherungen und Lüftungsmöglichkeiten in den Oberlichtsystemen.

„Wir bieten unseren Kunden umfassende maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand, von der ersten Beratung über die Umsetzung bis hin zum langfristigen Service. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Sicherheit, Energieeffizienz und natürlichem Tageslicht. Wir wollen weitere Marktanteile für uns gewinnen und in ganz Österreich Kunden betreuen und spannende Projekte realisieren“, erklärt Roman Breitwieser.

Zu RWA Licht- und Lüftungstechnik