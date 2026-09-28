Bäckerei Schmidler neuer Patenbetrieb für „Wirtschaft verstehen“

Ab dem Schuljahr 2026/2027 übernimmt die Bäckerei Schmidler die Patenschaft für die ersten Klassen und wird die Schüler über vier Jahre hinweg begleiten. „Ein großes Dankeschön an Johannes Schmidler und Michaela Stephan-Schmidler. Es ist sehr erfreulich, einen traditionellen Handwerksbetrieb wie die Bäckerei Schmidler für ein solches Schulprojekt gewinnen zu können. Das Handwerk steht für Regionalität, Tradition, Qualität und persönliches Engagement, Werte, die den Schülern im Rahmen dieser Partnerschaft unmittelbar vermittelt werden können“, so Alexander Huber, Obmann der WKO Wels-Land.

Ziel des Projekts „Wirtschaft verstehen“ ist, Jugendlichen frühzeitig praxisnahe Einblicke in die Welt der Wirtschaft und Arbeitswelt zu ermöglichen. Durch den direkten Kontakt mit einem regionalen Unternehmen erhalten die Schüler die Möglichkeit, wirtschaftliche Zusammenhänge kennenzulernen und einen authentischen Einblick in den Berufsalltag zu gewinnen.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft fördert das gegenseitige Verständnis und unterstützt die Jugendlichen dabei, ihre Interessen und Stärken zu entdecken und sich bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Neben der Bäckerei Schmidler engagieren sich auch die Mittelschule Eberstalzell, die Gemeinde Eberstalzell sowie die WKO Wels-Land als Projektpartner. „Ein großer Dank gebührt neben den Patenbetrieben insbesondere auch der Mittelschule Eberstalzell mit Direktorin Ingrid Christian sowie der Gemeinde Eberstalzell mit Bürgermeister Günther See“, dankt Thomas Brindl, Leiter der WKO Wels. Die Patenschaft der Bäckerei Schmidler ist ein schönes Beispiel dafür, wie Schule und regionale Wirtschaft gemeinsam Zukunft gestalten können.

Im Bild v.l.: Thomas Brindl, Johannes Schmidler, Ingrid Christian und Günther See.



