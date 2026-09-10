WKOÖ bringt Finanz- und Wirtschaftswissen ins Klassenzimmer

Wie gehe ich verantwortungsvoll mit Geld um? Wie lerne ich richtig? Wie löse ich Konflikte? Und worauf kommt es beim Auftreten gegenüber anderen an? Kompetenzen wie diese begleiten junge Menschen weit über die Schule hinaus. Die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Oberösterreich (VWG OÖ) der Wirtschaftskammer OÖ bietet deshalb Workshops für Schulklassen an, um 10- bis 14-Jährige praxisnah auf wirtschaftliche und persönliche Herausforderungen im Alltag vorzubereiten. Mit dem neuen Schuljahr starten die Workshops wieder in ganz Oberösterreich.

„Finanz- und Wirtschaftskompetenz gehören heute zu den grundlegenden Fähigkeiten, die junge Menschen für ihr späteres Leben brauchen. Deshalb müssen wir mit Wirtschaftsbildung dort beginnen, wo wir alle Jugendlichen erreichen: in der Schule“, betont VWG-Präsident Bernhard Aichinger.

Finanzbildung beginnt im Alltag

Das Angebot reicht vom Workshop „Umgang mit Geld“ über „Stil und Etikette“ und „Richtig Lernen“ bis zu „Konflikte lösen“. Damit wird Finanz- und Wirtschaftsbildung bewusst breit verstanden: Junge Menschen sollen nicht nur wirtschaftliche Zusammenhänge kennenlernen, sondern jene Kompetenzen entwickeln, die sie brauchen, um selbstständig Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.

Mehr als 9.000 Jugendliche erreicht

Im Vordergrund steht bei den Workshops die praktische Auseinandersetzung mit Situationen, die die Schülerinnen und Schüler aus ihrem eigenen Alltag kennen. Das kommt gut an: Mehr als 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in über 400 Workshops waren im vergangenen Schuljahr dabei. Auch für das anlaufende Schuljahr sind bereits mehr als 100 Workshops geplant.



