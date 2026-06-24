FINANZSPIEL.PLATZ für den Branchennachwuchs 

Berufsorientierung funktioniert auch bei 30 Grad im Schatten. Das zeigte das Sommerfest FINANZSPIEL.PLATZ der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer OÖ am 23. Juni in Linz-Urfahr. Am „Under the Bridge“-Areal stellten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 12 Banken und Versicherungen nicht nur den berufsbezogenen Fragen der Besucherinnen und Besucher, sie wurden von diesen auch gleich in vier Spielzonen herausgefordert. Wer mit Teamgeist, Wissen, Tempo und Mut überzeugte, durfte sich über Sofortgewinne wie Freigetränke oder Leckerbissen aus dem Foodtruck freuen.

Neuer Blickwinkel auf die Branche

„Ungezwungen plaudern, authentische Einblicke direkt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort: so können interessierte jungen Menschen unsere Branche und unsere Unternehmen aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen“, freut sich Spartenobfrau Michaela Keplinger-Mitterlehner über die gelungene Branchen-Schau mit Festivalcharakter. Unter den Besuchern waren unter anderem HAK-Schülerinnen und -Schüler aus ganz Oberösterreich, die den Ausbildungsschwerpunkt Finanz- und Risikomanagement absolvieren.



