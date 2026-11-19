Wer das österreichische Sozialsystem ausnutzt, schadet allen anderen Beitragszahlern, seinem Arbeitgeber und den Kolleginnen und Kollegen, die einspringen müssen. Umso wichtiger ist es, diesen Missbrauch konsequent zu bekämpfen. Laut einer WKÖ-Analyse könnten dadurch bis zu 380 Millionen Euro eingespart werden. Dafür braucht es strengere Kontrollen, klare Regeln und einen verantwortungsvollen Umgang mit Krankschreibungen. Nur so bleibt unser Sozialsystem auch künftig finanzierbar.

Bundesweit einheitliche und effiziente Kontrollen von Krankenständen sind dringend nötig, vor allem bei von Dienstgebern gemeldeten Verdachtsfällen.

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: „Es ist daher wichtig, dass das geplante dritte Betrugsbekämpfungspaket diesen Missbrauch konsequent verfolgt. Denn auch diesen Missbrauch einzudämmen, ist eine Frage der Fairness sowie des verantwortungsvollen Umgangs mit dem Geld jener, die das System finanzieren.“ Bestätigt wird das durch eine neue Market-Umfrage: Demnach sind in Oberösterreich 61 Prozent der Befragten der Meinung, dass leistungsbereite Personen nicht gerecht behandelt werden. Und 60 Prozent sind der Ansicht, dass man zu leicht an Sozialleistungen kommt.



Untermauert werden diese Zahlen durch viele dubiose Krankenstandsfälle, die von der WKO Oberösterreich dokumentiert wurden:



Zwei Mitarbeiterinnen, die auch gute Freundinnen sind, haben beide das Arbeitsverhältnis beendet. Danach gingen sie am selben Tag zum selben Arzt und wurden für den gleichen Zeitraum krankgeschrieben. Für die beiden Frauen Anlass, ein gemeinsames Bild zu posten, das die Überschrift „So sehen Sieger aus“ trug. Für die ÖGK war der Krankenstand dennoch rechtens.



Ein Mitarbeiter, der nach einem Autounfall krankgeschrieben war, fuhr ohne Genehmigung der ÖGK nach Bosnien. Trotz Hinweisen an die ÖGK wurde das Fehlverhalten nicht kontrolliert. Der ungenehmigte „bezahlte Heimaturlaub“ blieb für den Mann ohne Folgen.



Ein Lehrling, der von Dienstag bis Freitag krankgeschrieben war, spielte am Wochenende Fußball und meldete sich am folgenden Montag neuerlich krank. Es folgt eine Arbeitsunfähigkeit bis einschließlich Freitag. Am Wochenende danach war er gesund und spielte erneut Fußball, um sich am Montag wieder für eine Woche krankschreiben zu lassen. Die Krankenstände wurden von der ÖGK bestätigt, weil der Bursch am Wochenende ja nicht krank war.



Eine Mitarbeiterin war für den Wochenenddienst eingeteilt. Weil sie das Wochenende aber gerne in Wien verbracht hätte, was sie in der Firma auch erzählte, ließ sie sich für das Wochenende krankschreiben. Eine Kontrolle durch die ÖGK am Wochenende erfolgte nicht, der Krankenstand wurde bestätigt.



Eine Mitarbeiterin brach sich den Fuß und bekam einen Liegegips. In dieser Zeit reiste sie jedoch ohne Genehmigung nach Deutschland, ging dort auf Partys und kam zu keiner Kontrolle zur ÖGK. Trotzdem hat die ÖGK die Arbeitsunfähigkeit bestätigt.



„Diese und noch viele weitere Fälle von offensichtlichem Sozialmissbrauch sind in unserem Haus dokumentiert“, so Präsidentin Hummer. „Da müssen alle Alarmglocken klingeln! Österreich braucht schnellstens einen Aktionsplan gegen Sozialmissbrauch, wie ihn aktuell Deutschland auf den Weg gebracht hat. Bundesweit einheitliche und effiziente Kontrollen von Krankenständen sind dringend nötig, vor allem bei von Dienstgebern gemeldeten Verdachtsfällen. Ebenso braucht es einen besseren Datenaustausch zwischen den Behörden, wie SV-Träger, AMS und Ausländerbehörden, sowie einen Ausbau der Kontrollkompetenzen der Taskforce gegen Sozialleistungsbetrug. Unsere Republik braucht ein zukunftsfittes Sozialsystem, das Leistungswillige nicht benachteiligt, wirklich Hilfebedürftige unterstützt und Sozialmissbrauch verhindert.“

