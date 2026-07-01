Sparkasse als Ort der Begegnung

„Seit 134 Jahren steht das Stammhaus für Tradition und Innovation. Daher war es unser Ziel, mit dem Umbau eine möglichst lange Nutzungsdauer zu ermöglichen und gleichzeitig neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Arbeitskultur und Kundenerlebnis zu setzen“, so Sparkasse-OÖ-Generaldirektorin Stefanie Christina Huber.

Neben ökologischen Aspekten steht auch das gesellschaftliche Miteinander im Fokus. Das sanierte Gebäude steht für einen Ort des Zusammenkommens, mit Begegnungszonen, Wohlfühlbereichen und modernen Arbeitsplätzen.

Multifunktional

Das Erdgeschoß wird künftig multifunktional genutzt und bietet Raum für eine moderne Filiale, ein Monetarium, einen Co-Working-Bereich, ein Café mit Terrasse in den Innenhof, einen Multimedia-Raum sowie „Activity Based Working“-Zonen. Zudem wurde ein Ort geschaffen, an dem Finanzbildung erlebbar wird, der Financial Life Park.

Ein besonderes Highlight ist das Öko-Regalsystem, das eine Terrassennutzung über alle Geschoße hinweg ermöglicht. Im ersten Obergeschoß entstanden zentrale Besprechungs- und Beratungsräume sowie ein Future Lab für kreatives Arbeiten.

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