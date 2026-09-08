Das kostenlose Angebot der WKOÖ ist für Jugendliche der 7. Schulstufe konzipiert, die vor der Entscheidung stehen, wie ihre Bildungslaufbahn weitergehen soll. Der Aufenthalt im Talent Space soll ihnen dabei helfen, ihre Talente besser einschätzen zu können und so eine solide Basis für ihre künftige Berufsorientierung zu haben.

Ein Tag im Talent Space unterteilt sich in zwei Bereiche. Beim Talent Parcours beschäftigen sich die Teilnehmer entlang von 14 Stationen mit Themen, Interessen, Talenten und Kompetenzen, die in verschiedenen Bereichen der Arbeitswelt gefragt sind. Die neueste Technik kommt hier zum Einsatz, um verschiedene Aufgaben zu meistern – von der Orientierung im virtuellen Raum über Geschicklichkeit bis hin zu Ausdauer und körperlichen Belastungen.

Das Talent Game ist ein Workshop, der sich mit Selbstwahrnehmung und Reflexion der Schülerinnen und Schüler beschäftigt. Der Workshop leitet dazu an, darüber nachzudenken, welchen Beitrag die Jugendlichen in der Gesellschaft leisten wollen und können. Aufgrund ihrer Peformance an den 14 Stationen kristallisieren sich die Talente und Stärken der Jugendlichen heraus. Am Ende des Tages erhalten sie ein Zertifikat mit ihren sechs stärksten Talenten. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen können die Schülerinnen und Schüler in der 8. Schulstufe die kostenlose Potenzialanalyse der WKOÖ absolvieren.

Buchungen für Schulklassen

Der Talent Space kann von den Lehrkräften für ihre Klassen online gebucht werden. Maximal 50 Besucher pro Tag sind möglich. Das kostenlose Angebot beinhaltet die An- und Abreise, den Aufenthalt sowie ein Lunchpaket für jeden Teilnehmer. Aber auch während der Sommerferien war es im Talent Space nicht still. An mehreren Terminen konnten 12- bis 15-Jährige bei den Erlebnistagen ihre Stärken entdecken.

www.talentspace.at

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: Basis für eine kluge Berufswahl



Eine Entscheidung, die das ganze Leben beeinflusst, müssen Jugendliche im Alter von 14 Jahren treffen. Machen sie eine Lehre oder schlagen sie eine längere Schullaufbahn ein, um zu studieren oder eine andere Berufsausbildung zu machen?

Sehr beliebt unter Lehrlingen ist das Bildungsangebot „Lehre mit Matura“. Besonderer Beliebtheit erfreut sich zudem die Duale Akademie, das oberösterreichische Erfolgsmodell für Maturantinnen und Maturanten, die direkt in eine hochwertige Berufsausbildung einsteigen möchten. Um die richtige Wahl für die berufliche Laufbahn zu treffen, unterstützt die WKOÖ Jugendliche und deren Eltern bei der Berufsentscheidungsfindung mit einem breitgefächerten Beratungs- und Informationsangebot. Neben Potenzialanalyse, Zukunftsplaner und der Messe Jugend & Beruf, die heuer im Herbst auf dem Welser Messegelände mit über 300 Ausstellern stattfindet, bietet die WKOÖ seit September 2024 im „Haus der Wirtschaft“ einen Talent Space für die 7. Schulstufe an. Dort können Jugendliche in einem Workshop und im spielerischen Stationenbetrieb ihre Selbstwahrnehmung schärfen und ihre Stärken kennenlernen.

Je genauer man über seine Talente Bescheid weiß, desto leichter kann man seine beruflichen Träume verwirklichen. Und ein Beruf, in dem man seine Talente optimal einsetzen kann, bringt bestimmt Freude und Erfolg mit sich.



Je genauer man über seine Talente Bescheid weiß, desto leichter kann man seine beruflichen Träume verwirklichen.



