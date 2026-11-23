Auf die österreichische und europäische Wirtschaft kommen erhebliche Preissteigerungen bei Stahlprodukten zu. Die verschärften europäischen Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte aus Drittstaaten, insbesondere vor dem Hintergrund der massiven Überkapazitäten in China, sowie das europäische CO₂-Grenzausgleichssystem CBAM werden die Beschaffungskosten für Stahl voraussichtlich deutlich erhöhen. Die Arbeitsgemeinschaft Stahl- und Metalldistribution (ARGE SMD) geht davon aus, dass die neuen handelspolitischen Rahmenbedingungen zu einem nachhaltigen Anstieg des europäischen Stahlpreisniveaus führen werden. Davon betroffen ist nicht nur der Stahlhandel, sondern insbesondere auch die österreichische Industrie, das Gewerbe und die Bauwirtschaft.

Es darf nicht passieren, dass Europa seine Stahlproduktion schützt, gleichzeitig aber die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Stahlverarbeiter gefährdet. Wer Stahlimporte verteuert, muss auch sicherstellen, dass die Verarbeitung dieses Stahls in Europa wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleibt.

Europäische Schutzmaßnahmen werden Stahlimporte massiv verteuern

Mit der seit 1. Juli 2026 geltenden neuen EU-Stahlregelung hat die EU ihre handelspolitischen Schutzmaßnahmen für Stahlimporte deutlich verschärft. Die zollfreien Importkontingente wurden gegenüber 2024 um rund 47 Prozent auf jährlich 18,3 Mio. Tonnen reduziert. Für Einfuhren, die über die jeweiligen Kontingente hinausgehen, gilt ein Zollsatz von 50 Prozent. Diese Maßnahmen dienen dazu, die europäische Stahlindustrie vor den Auswirkungen globaler Überkapazitäten und erheblichem internationalen Wettbewerbsdruck zu schützen. Insbesondere China hat mit seinen enormen Produktionskapazitäten maßgeblichen Einfluss auf die weltweiten Stahlmärkte. Die EU steht mit dieser Entwicklung nicht allein. Auch die USA, Kanada und weitere Industriestaaten setzen zunehmend handelspolitische Schutzinstrumente ein, um ihre heimischen Stahlindustrien gegen internationale Wettbewerbsverzerrungen abzusichern. Die Einschränkung der Importmöglichkeiten und die erhebliche Verteuerung von Einfuhren außerhalb der Zollkontingente werden den Preisdruck am europäischen Stahlmarkt deutlich verstärken.



CBAM sorgt für zusätzliche Kostenbelastungen

Neben den verschärften Importbeschränkungen wirkt sich auch das europäische CO₂-Grenzausgleichssystem CBAM auf die Beschaffungskosten aus. Seit 1. Jänner 2026 ist CBAM in seiner endgültigen Anwendungsphase. Das System soll sicherstellen, dass bestimmte importierte Waren vergleichbaren CO₂-Kosten wie in der EU produzierte Erzeugnisse unterliegen. Für Importeure von CBAM-pflichtigen Stahlprodukten entstehen dadurch — abhängig von Importmenge, tatsächlichen Emissionen und bereits im Ursprungsland entrichteten CO₂-Preisen — zusätzliche regulatorische Anforderungen und Kosten. Die Kombination aus eingeschränkten Importkontingenten, hohen Außerkontingentszöllen und CBAM erhöht den Kostendruck auf Stahlimporte und kann zu einem deutlichen Anstieg der Beschaffungskosten für Stahl führen. Diese Entwicklung wird sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette bemerkbar machen.



Schutz der Stahlindustrie darf nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen

Die ARGE SMD anerkennt die Notwendigkeit, die europäische Stahlindustrie vor unfairem internationalem Wettbewerb zu schützen. Gleichzeitig weist sie auf erhebliche Risiken für die nachgelagerten Wirtschaftsbereiche hin. Während Stahlimporte durch Zölle, Kontingente und CO₂-Kosten zunehmend verteuert werden, unterliegen weiterverarbeitete Halb- und Fertigfabrikate aus Stahl nicht durchgehend vergleichbaren handelspolitischen Maßnahmen. Damit besteht die Gefahr, dass europäische Unternehmen ihren Stahl zu deutlich höheren Preisen beschaffen müssen, während ausländische Wettbewerber fertige Stahlprodukte oder stahlintensive Erzeugnisse zu günstigeren Bedingungen in den europäischen Markt liefern können.



„Es darf nicht passieren, dass Europa seine Stahlproduktion schützt, gleichzeitig aber die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Stahlverarbeiter gefährdet. Wer Stahlimporte verteuert, muss auch sicherstellen, dass die Verarbeitung dieses Stahls in Europa wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleibt“, fordert Friedrich Lenz, Vorstandsvorsitzender der ARGE SMD. Die ARGE SMD fordert daher die europäische Politik auf, rasch geeignete, mit dem internationalen Handelsrecht vereinbare und Safeguard-ähnliche Schutzmechanismen für Halb- und Fertigfabrikate aus Stahl zu prüfen und zu entwickeln. Auch eine gezielte und wettbewerbsverträgliche Ausweitung des CBAM auf nachgelagerte Stahlprodukte muss Teil einer umfassenden europäischen Industriestrategie sein. Ziel muss sein, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und zu verhindern, dass industrielle Wertschöpfung und Arbeitsplätze aus Europa in Drittstaaten abwandern.



Österreichische Industrie und Bauwirtschaft vor neuen Herausforderungen

Die erwarteten Stahlpreissteigerungen treffen Österreichs Wirtschaft in einer herausfordernden konjunkturellen Situation. Stahl ist ein wesentlicher Ausgangsstoff für zahlreiche Industriezweige, den Maschinen- und Anlagenbau, die metallverarbeitende Industrie sowie die Bauwirtschaft. Deutlich höhere Stahlpreise können die Produktions- und Investitionskosten erhöhen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten. Der österreichische Stahlhandel übernimmt dabei eine zentrale Versorgungsfunktion. Durch Lagerhaltung, Anarbeitung, Logistik und kurzfristige Lieferfähigkeit gewährleistet er die Versorgung zahlreicher Unternehmen mit Stahlprodukten.



Die ARGE SMD betont, dass eine erfolgreiche europäische Stahlpolitik daher nicht ausschließlich auf den Schutz der Stahlproduzenten ausgerichtet sein darf. „Europa braucht eine starke Stahlindustrie. Ebenso wichtig sind aber auch ein leistungsfähiger Stahlhandel und wettbewerbsfähige stahlverarbeitende Unternehmen. Die erwarteten massiven Preissteigerungen machen deutlich, wie wichtig eine ausgewogene europäische Industrie- und Handelspolitik ist“, so Lenz.



ARGE SMD fordert Schutz der gesamten Wertschöpfungskette

Die ARGE SMD appelliert an die österreichische Bundesregierung und die europäischen Entscheidungsträger, die Auswirkungen der neuen Schutzmaßnahmen auf die gesamte industrielle Wertschöpfungskette sorgfältig zu berücksichtigen. Notwendig sind faire Wettbewerbsbedingungen für die Stahlproduktion ebenso wie für den Stahlhandel und die weiterverarbeitenden Betriebe. Die kommenden Monate werden zeigen, in welchem Ausmaß sich die neuen handelspolitischen Rahmenbedingungen auf die tatsächlichen Stahlpreise auswirken. Aus Sicht der ARGE SMD ist jedoch bereits heute mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen.



Die Arbeitsgemeinschaft Stahl- und Metalldistribution (ARGE SMD) vertritt die Interessen des österreichischen Stahl- und Metallhandels. Ihre Mitgliedsunternehmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der österreichischen Industrie, des Gewerbes und der Bauwirtschaft mit Stahl- und Metallprodukten.

